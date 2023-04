La audiencia ha conseguido llevar la razón en Supervivientes. Los espectadores se echaron a las redes sociales hace unas horas para pedir la expulsión de una de sus participantes más polémicas tras un enfrentamiento que acabó en muy malos términos. Y es que este tipo de convivencia, sumado a los perfiles incluidos en la isla, suelen traer consigo discusiones, enfrentamientos y bandos. El público ha estallado pidiendo la descalificación de Yaiza tras amenazar a Adara. Ha ocurrido a la hora de repartir una recompensa que consistía en tortilla y pan y cuyo reparto ha despertado el malestar entre los concursantes. Tras el primer enfrentamiento entre las dos concursantes, Adara se desahogó junto a Asraf: “Me duele que se me tire por tierra”.

El juego no solo se está volviendo tenso en Supervivientes, sino un tanto sucio. Así se ha demostrado tras comprobarse que algunos concursantes aprovechan los momentos sin cámaras, cuando los operadores tienen que cambiar sus baterías, por ejemplo, para calentar el asunto más de la cuenta.

Con cada una por su lado, Yaiza continuó desahogándose con el resto de sus compañeros, hasta explotar con una amenaza grave que no ha dejado a nadie indiferente: “Como me vuelva a decir algo del físico, por mi madre, cuidado, porque lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Esta nueva entrega cuenta con caras conocidas en la televisión. Repite Gema Aldón tras su paso por la edición del año 2020, y Raquel Mosquera, que participó en 2018. Se han unido nuevos personajes como el influencer Jonan Wiergo, Ginés Corregüela, Diego -ex participante de La Isla de las Tentaciones-, Adara Molinero, Patricia Donoso o Asraf Beno. El reality no está dejando indiferente a la audiencia y ya se han producido varios momentos que han levantado las críticas en redes sociales.

Tretas fuera de cámara en Supervivientes

La noticia de la expulsión a una de las dos concursantes implicadas en la bronca llegó durante el directo. Yaiza abandonó ‘Playa Pelícano’ como parte de una expulsión disciplinaria, eso sí, que no tuvo tanto que ver con su enfrentamiento y amenazas contra Adara. Todo ocurrió después de que el cámara de la playa se ausentara por motivos técnicos y entonces empezaran los insultos y amenazas que el trabajador pudo oír y que incluso llegó a grabar. “Di todo lo que estabas diciendo”, dijo Asraf después de que Ginés mandara callar a Yaiza: “Cállate que ya están las cámaras”. Justo antes de este corte, pudo escucharse a Yaiza llamarle “maricona”.

El caso es que fuera de cámaras no hay otra que fiarse de lo que digan unos y otros. Y el ambiente está tan tenso y dividido en la isla que o bien hay versiones diametralmente opuestas, y alguien miente, o bien hay algunos testigos que dan la callada por respuesta al no querer mojarse por no verse salpicados o, más bien, por proteger a una parte. Así sucedió con esa secuencia de la expulsión de Yaiza, en la que ni Diego ni Raquel Arias ni, por supuesto, Ginés, pareja de la canaria, quisieron entrar al detalle sobre los insultos que luego se demostró que había proferido la problemática concursante.