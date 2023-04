España tuvo a su boy band por excelencia de los años 2000 al mismo tiempo que la tuvo Reino Unido. Mientras que en el programa británico X Factor se cuajaba la creación de un grupo compuesto por cinco chicos que acabarían dando la vuelta al mundo con sus giras y que llevarían por nombre ‘One Direction’, en territorio nacional surgía un proyecto similar orientado a una audiencia joven. Dani Fernández, Blas Cantó, Álvaro Gango, Carlos Marco y David Lafuente conformaron en 2009 ‘Auryn’. El grupo se consolidó gracias a las redes sociales y su paso por varios programas televisivos de los que fueron seleccionados para dar el salto y formar el grupo.

En 2016 la banda confirmó su separación y desde entonces alguno de sus miembros comenzaron carreras por separado, como fue el caso de Carlos Marco, Dani Fernández o Blas Cantó. Este último fue el elegido para representar a España en Eurovisión en el año 2020. Sin embargo, la pandemia obligó a cancelar el festival y finalmente participó en la edición de 2021. Al igual que One Direction, se ha especulado mucho acerca del reencuentro de la boy band, pero los integrantes nunca han dejado nada claro al respecto. Precisamente Blas Cantó siempre ha sido muy abierto a la hora de hablar de su etapa en Auryn y la relación que tenían entre los miembros.

Hace más de diez años de la creación de la banda y Cantó no ha tenido problema en hablar sobre algunos de los problemas que se vivieron entre bambalinas. En primer lugar, existen fuertes rumores que nunca se han llegado a desmentir y que aseguran que Cantó mantuvo una relación sentimental con uno de sus compañeros, aunque nada ha sido confirmado. Ahora, el cantante fue entrevistado por la productora audiovisual ‘Kapra’, un programa con tintes humorísticos que ha revolucionado las redes durante las últimas horas.

El nombre de Auryn ocupó las tendencias de Twitter durante varias horas después de que Blas Cantó confesara en el programa que la banda volvía: “No estaba planeado que lo dijera hoy, pero sí. Auryn vuelve después de tantos años. Creo que hay alguno que no va a participar, está por confirmar, ya lo diremos. Va a haber un nuevo integrante conocido”. La sorpresa saltó cuando el artista añadió que ahora iban a hacer K-pop en español. Todo apunta, sin embargo, a que se trata de una broma y el reencuentro no tendrá lugar de momento.

https://twitter.com/SomosKapra/status/1651566296759238660?s=20