Están siendo días convulsos para Isa Pantoja. Al mismo tiempo que ve que su novio y futuro marido, Asraf, está sufriendo día sí y día también fuertes encontronazos y peleas en Supervivientes, los rumores se han disparado en torno a la relación de ambos y las sombras de infidelidades acechan por todas partes. Los colaboradores de Sálvame pusieron el tema sobre la mesa y ayer se supo algo más en el Viernes Deluxe. Pero todavía quedan muchas cosas por confirmar.

La noche loca de Isa Pi

Ahí ha aparecido la figura clave de Roberto de la Cruz Urbano, modelo y exconcursante de La última tentación. Mucho se ha hablado ya de las horas de desenfreno que Isa Pi pasó de fiesta con algunos amigos, incluido Roberto de la Cruz Urbano, y que le impidieron cumplir con sus obligaciones matinales en Telecinco.

El caso es que el debate en los programas de Mediaset se ha centrado en las últimas horas en qué pasó durante esas largas horas de juerga de Isa Pantoja, dispuesta a aprovechar al máximo el tiempo libre entre programa y programa de Telecinco. En concreto, qué suc:edió durante el largo rato -primero se habló de dos horas, luego de unos cuarenta minutos- que Isa Pantoja pasó junto a Roberto de la Cruz en el coche de este último.

La misteriosa foto: Asraf con otro hombre

Pero, más allá de lo que pasase entre Roberto de la Cruz e Isa Pi, algo que no está demasiado claro, el modelo y exconcursante de La última tentación, que se enfrentó al Polideluxe de Conchita, desveló qué le dijo a Isa Pi durante esa noche de fiesta que dejó turbada a la hija de la Pantoja.

"Se ralló bastante, dejó de bailar y todo; pero se tomó otra copa y espabiló", contó Roberto de la Cruz de ese momento en el que desveló el secreto a Isa Pi. Y este no es otro que la circulación de una misteriosa foto -misteriosa porque su existencia está por ser comprobada- que pondría "en la cuerda floja" el futuro matrimonio entre Isa Pantoja y Asraf.

La citada foto mostraría a Asraf en "actitud cariñosa" con otra persona. Pero, según se desveló en el Viernes Deluxe, lo más sorprendente es que esa otra persona sería otro hombre. María Patiño, que presentó el programa, explicó que ella también ha escuchado acerca de la existencia de la foto, que supuestamente "ya habría llegado a una productora" de Telecinco. Y nombró a un diseñador llamado Leo, que sería la otra persona que aparece en la misteriosa foto.

Sin embargo, Roberto de la Cruz reconoció que no ha visto esa imagen y que solo quiso avisar a Isa Pantoja de que se habla de su existencia. De hecho, aseguró que a él no le cuadra que Asraf haya tenido un affaire homosexual. "Yo conozco a Asraf y no le veo capaz de liarse con un chico", afirmó tras preguntárselo uno de los colaboradores del Viernes Deluxe.