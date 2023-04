Pablo Motos recibió el pasado jueves a Niña Pastori en 'El Hormiguero'. La cantante acudió al programa para promocionar su nuevo disco bajo el nombre 'Camino'. Durante la entrevista, la andaluza compartió lo que supone este disco para ella, así como una sorprendente anécdota que le ocurrió cuando acudió a la gala de los Grammy.

El presentador comenzó a enumerar los numerosos hitos de la entrevistada entre los que se encuentran cuatro Grammy Latinos, la primera española en alzarse con uno de ellos. En ese preciso instante, Pablo Motos tiró de memoria recordando que la cantante no acudió a la gala en la que fue nominada y premiada por primera vez. "El tema fue horroroso", aseguró la entrevistada.

Niña Pastori profundizó en el tema y revelo que prefirió no ir, ya que por aquel entonces estos premios se entregaban principalmente a guitarristas como Vicente Amigo o Paco de Lucía que también estaban nominados y por ello decidió no asistir siguiendo la recomendación de su representante. Además, la cantante justificó no querer asistir al haber tenido a su hija hace apenas cinco meses.

La cantante aseguró arrepentirse de haber recordado el tema: "Una fan fue la que nos llamó, a las tres de la mañana, enhorabuena, que habéis ganado". "Vaya cagada", saltó el presentador: "Me quería pegar un tiro o dos", bromeó dejando zanjado el tema.