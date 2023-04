Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha vivido unos momentos de tensión durante el debate de Supervivientes. Tanto, que Emma García ha tenido que poner orden entre sus colaboradores. "El dedito me lo bajas", dijo uno de ellos.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos y los días festivos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Yaiza

La emisión de este sábado de Fiesta debatió la expulsión disciplinaria de Yaiza en Supervivientes, donde los colaboradores se posicionaron unos por parte de la expulsada y otros por Asraf. Y ahí es donde ha empezado la discusión. "El dedito me lo bajas", dijo uno de los colaboradores con voz en grito, mientras que otros criticaban duramente a Asraf, pero no solo por lo que está ocurriendo en la isla, sino por cómo se ha comportado en otras ocasiones. Tanto elevaron la voz los colaboradores que Emma acabó diciéndoles: "¿Podéis dejar de chillar?". No es la primera vez que la presentadora tiene que poner orden.