Tras la entrevista de Yulen Pereira, expareja de Anabel Pantoja, en Telecinco, sus palabras han calado muy fuerte en Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, donde ha recibido una impactante avertencia: "Preocúpate de tu entorno".

No corren buenos tiempos para la sobrinísima de Isabel Pantoja. Tras la mediática ruptura con el que fuera su marido, Omar y su posterior romance al calor de Honduras en 'Supervivientes' con el esgrimista Yulen Pereira, Anabel Pantoja volvía a experimentar del desamor tras romper la relación con el deportista olímpico.

Haciendo oídos sordos a las imágenes que Yulen Pereira ha compartido con Katerina Safarova disfrutando de un almuerzo para dos en la casa de la exconcursante de 'Supervivientes' y que han desatado los rumores de que entre ambos podría haber surgido algo más que una amistad tras conocerse en el vuelo de regreso de Honduras cuando el esgrimista fue a visitar a su madre, Arelys Ramos, al reality. Pletórica y acompañada por el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, David Rodríguez, con el que se dijo que habría tenido un roneo cuando todavía era novia del deportista. Así ha reaparecido Anabel Pantoja en el primer día de la Feria de Abril.

Guapísima con un original y ajustadísimo vestido de flamenca negro con lunares blancos, escote halter y mangas de volantes caídas con los hombros al aire, la influencer ha decidido ponerse el mundo por montera y disfrutar de una de sus semanas favoritas del año en la compañía de sus incondicionales, entre los que se encuentra el joven fisioterapeuta que se especula que le habría devuelto la ilusión en el amor tras su tumultuosa ruptura con Yulen.

Yulen, agua pasada

Anabel se ha dejado caer por el Real, demostrando que el esgrimista es agua pasada y no le importa lo que haga con su vida ni su 'amistad' con Katerina, ha compartido numerosos stories disfrutando como hacía tiempo que no la veíamos. Acompañada por sus mejores amigos -entre los que se encuentra el peluquero de su tía, José Antonio Abad- o el influencer Antonio Obando- la prima de Kiko Rivera ha vivido un domingo muy especial en la Feria y no ha dudado en posar con David Rodríguez, con el que se ha reencontrado dos meses después de compartir unas semanas muy intensas durante la gira de su tía por Norteamérica.

Por su parte, su expareja estuvo este viernes en Telecinco contando cómo había llevado él la ruptura y apuntó directamente a dos colaboradores de Fiesta, entre ellos Amor Romeira, por haber dado la noticia de la ruptura.

Sin embargo, el deportista se ha llevado una impactante advertencia por parte de los colaboradores. "Preocúpate por tu entorno", le dijeron, dando a entender que no puede fiarse de la gente que tiene a su alrededor y que podrían traicionarle.