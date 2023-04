La exnovia de Camilo Blanes, Cristina Rapado, ha hablado en Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha dado la última hora sobre el estado de salud del hijo de Camilo Sexto. "Triste, desolada", así se manifestó Rapado.

La situación del hijo de Camilo Sesto preocupa mucho a su madre, Lourdes, que entró en directo en el programa Fiesta, que presenta Emma García en Telecinco, para asegurar que "estoy asustada".

Hacía alusión Lourdes a la llegada a la casa de Camilo Blanes de Cristina Rapado, quien aseguró haber sido novia de su hijo, algo que ella negó. "Es mentira, no fueron novios, no la conozco de nada, solo recibo insultos de esa persona", destacó.

Explicó que Cristina Rapado entró en casa del hijo del artista pasadas las doce de la mañana, confirmando que había entrado con alcohol, ya que puede verlo en las cámaras que tiene instaladas en el interior de la casa. Y no solo eso, alertó que "lo está grabando con un móvil", dando a entender que le preocupaba qué querría hacer con los vídeos que estaba grabando en ese momento.

También dio cuenta Lourdes que Cristina Rapado no es la única que había entrado en esa casa, "también los fans de Camilo Sesto, los deja entrar a todos", apuntó, asegurando que iba a intentar sacar a Cristina Rapado de la casa. Eso sí, señaló que iba a esperar porque "eso es lo que quiere ella, que montemos un escándalo".

Versión

Por su parte, Cristina Rapado entró al día siguiente en Fiesta para ofrecer su versión de lo ocurrido. Aseguró que había comprado "unas cervecitas" para ella y que "no pude grabar nada porque tenía el móvil metido en el bolso en todo momento". Admitió que Camilo no está en su mejor situación, pero sí afirmó que "ha sido una de las mejores tardes que he pasado, muy divertida".

La expareja de Camilo Blanes también rompió una lanza por llevarse mejor con la madre de su expareja y le instó a "ser aliadas" por el bien de Camilín.