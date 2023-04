Hace días que en Supervivientes lo que viene siendo la supervivencia pasó a un segundo plano. Los concursantes casi gastan ya tantas energías en discusiones y peleas internas entre ellos como en buscar alimento y víveres o intentar ganar las pruebas que les plantean.

En otras palabras, en la actual edición del reality de Telecinco está resultando tan duro sobrevivir a las condiciones físicas y escasez de recursos como a la convivencia interna entre los grupitos que se han ido forzando. El último gran hito fue la expulsión directa de Supervivientes de Yaiza tras sus insultos a Asraf y por su "reiterada actitud agresiva". Pero es que la cosa no ha terminado ahí. Ni mucho menos.

Una bronca "muy tremenda" en Supervivientes

Y es que ha habido un nuevo lío, que vuelve a tener como protagonista a Asraf, depsués de su encontronazo con Yaiza. En este ocasión, son los hermanos Bollo, Alma y Manuel, los que se han enzarzado con él. Y la cosa pinta muy caliente.

Está por desvelar y analizar en el reality de Telecinco lo que ha acontecido entre los hermanos Bollo y Asraf, novio de Isa Pantoja. Pero algo "gordo" ha pasado, anunció Jorge Javier Vázquez en la última gala. Y todo se diseccionará debidamente en el programa de este domingo.

Sin embargo, ya se pudieron adelantar algunas pinceladas de lo acontecido. Y está claro que lo que se avecina es una nueva gran guerra, esta vez entre los hijos de Raquel Bollo y el novio de Isa Pantoja. Este último va de frente de guerra a frente de guerra: parece llevarse bien en el programa únicamente con Adara. Y nadie más.

Esta nueva guerra podría alargarse en el tiempo que queda de reality. Los propios hermanos Bollo lo han dejado caer después de que Jorge Javier les preguntase por esa "bronca muy tremenda" que tuvieron con Asraf, sin desvelar detalles de la misma, algo que quedó pendiente para el programa de este domingo Ion Arramendi.

Hermanos Bollos versus Asraf: mala convivencia y líos familiares

Alma Cortés ya explicó el pasado jueves que difícilmente habrá marcha atrás en esta guerra. "Le he dado una oportunidad esta semana y, como era de esperar, nada. Su forma de jugar no va conmigo", afirmó. Su hermano Manuel no se quedó atrás y también mostró su monumental enfado con Asraf, dejando caer algunos de los motivos.

De hecho, como era en cierto modo previsible, también hay un componente familiar en este embrollo de Supervivientes. No hay que olvidar que Isa Pantoja, novia de Asraf, y los hermanos Bollo son primos segundos. El padre de estos dos, Chiquetete, es primo de Isabel Pantoja madre. Todo queda en casa, de alguna manera. Pero ahora ese "todo queda en casa" ha trascendido al coincidir todos ellos en Supervivientes

A Manuel Cortés no le hace ni pizca de gracia que Asraf haga mención a temas de familia en el concurso de Telecinco. "No aguanto insultos, que se meta con la familia y traiga cosas de fuera", dejó claro.

Ahora faltan por revelar todos los detalles de un enfrentamiento que supuestamente, según adelantó Jorge Javier Vázquez en Telecinco, será desgranado este domingo durante el programa que dirige Ion Arramendi. ¿Cuántos incendios quedan por ver en esta edición de Supervivientes?