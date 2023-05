La sesión extra del lunes de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, ha comenzado con una disculpa de su conductora. "No esperaba este comienzo", aseguraba con voz seria Emma García. Y es que el programa contaba con una invitada muy especial.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, si bien la polémica del inicio no fue con uno de ellos, sino con la propia invitada especial, Raquel Mosquera, que es concursante de Supervivientes, y Ana María Aldón, madre de Gema Aldón, que también fue concursante de la presente edición de Supervivientes. No fue buena la relación en la isla entre Mosquera y Aldón, algo que no terminó ahí, sino que ha continuado en España.

De hecho, la discusión entre las dos continuó durante el debate de Supervivientes, ya que Raquel Mosquera denunció que "me llamaron gorda, que tenía los pies como elefantes", señalando directamente a Gema Aldón. Su madre, por su parte, defendió a Gema señalando que Raquel Mosquera también la había insultado por ser delgada llamándola "espíritu de la golosina".