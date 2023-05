"En otra circunstancias u otra situación, no me hubiese importado ir pero iba a ser muy incómodo, creo que tampoco era necesario ir a una comida en la cual, ni soy bien recibida, ni me apetecía ir y estar con 'x personas', las cuales, creo que nos han faltado al respeto, que han hecho comentarios o han contado cosas que no son ciertas". Con estas palabras, Gloria Camila explica los motivos por los que decidió no acudir a la comunión de su hermano pequeño, José María. La hija de José Ortega Cano vuelve a sacar el hacha de guerra y aviva la llama del ascua que parecía mantenerse en calma hasta el momento.

Pero la joven no ha perdido la oportunidad de ser totalmente sincera con sus seguidores en Instagram, a los que les ha narrado, con pelos y señales, los motivos que le ha llevado a ausentarse en un día tan especial para su hermano. Podía haberse limitado a contar que tenía exámenes ese mismo día y que le era imposible eludir su responsabilidad, pero ha optado por dar sus verdaderos motivos, sin excusas, aunque sí ha desvelado que en un principio tenía pensado acudir.

"Obviamente estaba invitada a la comunión de mi hermano, luego, no es una comunión normal en el sentido de que va toda la familia o luego se hace una súper celebración. Este año decidieron que era en el cole de mi hermano... yo iba a ir a la iglesia, evidentemente, pero justo pusieron el viernes y el sábado los exámenes y, obviamente, no podía faltar a la fecha, si no me presentaba perdía la oportunidad... pensé luego me voy a pasar, me iba a pasar a la comida que se hacen: mi padre, Marina, mis dos tíos y mi hermano (que sale los fines de semana) y ya está, de mi familia nadie más estaba invitado, avisado, ni nada. Y luego toda la familia de Ana...", subrayó.

Pese a todo, Gloria asegura tener la conciencia tranquila ya que sabe que ha estado al lado de su hermano, cerca de él, pero evitando ser hipócrita y no queriendo pasar un día muy incómodo cerca de la exmujer de su padre y de su hija, Gema Aldón, con la que ya ha protagonizado otros enfrentamientos.

"En cuanto tuve descanso de los exámenes que tenía el sábado, llamé a mi padre, hablé con mi hermano pequeño, le deseé mucha suerte, le dije que le quería muchísimo, estuve pendiente todo el tiempo, me mandaron videos, fotos, o sea he estado conectada, he estado presente... pero no hace falta estar en persona para quedar bien y demostrar... hay veces que las cosa se hacen sin decir tener que decir que se hacen, luego haremos algo entre nosotros y no pasa nada, cosas así son entendibles y los padres que están separados se turnan los días y las celebraciones de una manera diferente* y esa es la historia del porqué no fui a la comunión, que me hubiese encantado obviamente, pero hay veces que no se puede", concluye la joven, demostrando una vez más que no piensa guardar sus verdaderos sentimientos.