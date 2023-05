No, definitivamente no ha sucedido. La escalada de tensión en Supervivientes no ha cesado con la expulsión disciplinaria de Yaiza. Como ya se había avanzado, y habíamos contado en este mismo medio, otro gran incendio se había originado entre los hermanos Bollo (Alma y Manuel) y Asraf, quien forma tándem en el concurso con Adara, una de las favoritas. Este domingo quedó demostrado que la pelea entre ellos no es, ni mucho menos, menor.

De hecho, el último encontronazo que tuvieron esta semana ha sido de órdago. Después de que se desvelasen sus detalles en el programa de este domingo, conducido por Ion Arramendi, la caldera de la audiencia también ha subido de temperatura. Un edición de Supervivientes convulsa Lo cierto es que esa edición del reality de Telecinco está siendo especialmente convulsa. Los insultos, los encontronazos y, en definitiva, el juego sucio están alcanzando cotas pocas veces recordadas. La convivencia entre los concursantes está siendo especialmente dura. Juego sucio en Supervivientes: lo que está pasando fuera de las cámaras De hecho, se han destapado auténticas tretas, como la que conllevó la expulsión de Yaiza, novia de Ginés con la que se casó en la isla de Honduras. Yaiza aprovechó un momento en el que el único cámara presente tuvo que ausentarse por razones técnicas para lanzar insultos intolerables contra Asraf. Finalmente, a su regreso, el cámara pudo escuchar algo e incluso grabar un poco del final del tenso momento, en el que Ginés llega a advertir a Yaiza que la cámara está de vuelta para que se calle. Es el otro Supervivientes que se juega, el de fuera de cámaras. Y en este caso de una manera muy poco limpia. La guerra sucia, con constantes excesos verbales, reproches y peleas, ha tomado la isla, donde la supervivencia ya casi que está pasando a un segundo plano. Tensión en Fiesta durante el debate de Supervivientes: "El dedito me lo bajas" Acusaciones de trampas entre la audiencia Pero esa guerra sucia está teniendo un reflejo también en los telespectadores y lo que rodea al reality. Si bien los debates y discusiones en redes entre seguidores de unos u otros concursantes son siempre habituales, esta vez están alcanzando niveles mayores de tensión. Hasta tal punto que esos fans de Supervivientes también se acusan entre ellos de hacer trampas y recurrir a la guerra sucia. En el ojo del huracán, la manipulación de las votaciones para que cada uno pueda votar más de una vez, incluso cientos de veces, y poder salvar así a quien deseen. Ha sido Amor Romeira, colaboradora de Telecinco y habitual en los debates sobre Supervivientes, la que ha abierto la espita en redes al preguntar por este tema del uso de "bots" para propiciar votaciones masivas ficticias a favor de algún concursante en concreto. Amor Romeira se refirió a que "me han enviado unas pruebas de que los seguidores de Diego han utilizado esa trampa para votar 200 veces una sola persona". Y entonces han saltado seguidores del programa para dejarle claro que es una práctica supuestamente más extendida. Y señalando en mayor medida a movimientos a favor de otros dos concursantes. A ver... alguien sabe como es eso de los boots??

Me han enviado unas pruebas de que los seguidores de Diego han utilizado esa trampa para votar 200 veces una sola persona.



Lo legal es un voto por persona! Que saben de esto? #Supervivientes2023#Boots — Amor Romeira (@AmorRomeira) 1 de mayo de 2023 Hay acusaciones cruzadas en este sentido: "¿Ahora vienes con esas, Amor, ahora cuando sale Diego?. Llevan haciéndolo las adaristas y los de Asraf semanas, busca capturas y ahí tienes las pruebas. Y no votan 200 veces, votan miles de veces. Si vosotros y tú cadena sabéis de toda la vida que hay trampas en las votaciones...", le replican. Otro comentario: "Eso es lo que han conseguido quitando el voto de pago. Las adaristas son especialistas en esos votos, no es nada nuevo". Y más: "Lo llevan haciendo los adaristas desde Secret Story, cuando el voto es gratuito, hay esas trampas; cuando hay que pagar, ganan otros". Lo cierto es que muchos apuntan hacia el mismo bando, que por otra parte se hace notar mucho en las redes sociales: "¿200 votos? Las adaristas y las de Asraf, por ejemplo, están haciendo miles de votos por persona cada día, date una vuelta por sus cuentas y verás...".