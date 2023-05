"Espectacular", "ánimo", "enhorabuena". Las redes se rinden a uno de los actores de "Los Serrano" después de que revelase cómo llegó a adelgazar 55 kilos y lograr un espectacular cambio físico.

Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

De hecho, hace solo unos días Telecinco celebró el vigésimo aniversario del estreno de "Los Serrano" con un reencuentro del elenco que fue muy celebrado por ellos mismos y por el público.

En el marco de esta celebración, han sido muchos los actores que recientemente han participado en entrevistas con diversos medios. Uno de ellos fue Andrés de la Cruz, Boliche en la serie, quien en un el podcast "Animales humanos" relató cómo consiguió perder 55 kilos en año medio.

"Sin pestañear, sin esfuerzo. No me costó nada", afirmó el actor. "Me he tirado toda mi vida intentando adelgazar y no lo conseguía", afirmó de un cambio que, en esta ocasión acabó en éxito, según su opinión, "porque estaba en un momento personal y profesional estupendo". "Con ansiedad, nervios y presiones es que no puedes. Que la gente critique a Ibai por no poder bajar de peso... pues mira, hazlo tú", apuntó.

Aunque reconoce que fue un éxito que no le conllevó grandes esfuerzos, sí afirmó que introdujo ciertos cambios en su día día. "Hice dieta y, además, los fines de semana practicaba airsoft", reveló sobre la clave de su éxito.