La exconcursante de realities Estela Grande se ha sincerado con sus seguidores en Instagram respondiendo a sus preguntas más íntimas. "Me la han clavado pero bien", asegura la exmujer de Diego Matamoros en respuesta a una de sus seguidoras.

Estela Grande es una joven modelo e influencer que cuenta con más de 400.000 seguidores en sus redes sociales. Participó en Gran Hermano VIP y conoció a Diego Matamoros tras un viaje que hizo a Madrid cuando vivía en Londres. Y aunque tiene un físico envidiable, a la modelo le falta parte de un dedo debido a un accidente doméstico que tuvo cuando tenía dos años. Algo por lo que no muestra ningún complejo, tal y como demostró tras su paso por la casa de Gran Hermano VIP.

En cuanto a su relación con Diego Matamoros, ambos se conocieron cuando estaban de fiesta. Una infidelidad hizo que la pareja rompiera durante un tiempo, aunque acabaron dándose una segunda oportunidad que terminó en boda. La pareja se casó en 2018. Al año siguiente entró en la casa de Gran Hermano VIP. Allí hizo amistad con Kiko Jiménez, y eso acabó afectando a su relación con Diego Matamoros. Al final acabaron divorciándose.

Redes sociales

Estela Grande es muy activa en sus redes sociales, donde cuenta también algunas cuestiones sobre su vida privada. Como en esta ocasión, que decidió abrirse a las preguntas de sus seguidores. En una de ellas le preguntan si ha tenido decepciones en amistades, Tal y como explicó, "tengo muchísima suerte con mis amigas, son mis hermanas". Sin embargo, también admite que este año "me he llevado alguna hostia, me la han clavado pero bien".

Y es que, según comenta, "se han aprovechado de nuestra generosidad y me han engañado a mí y a mi entorno, por supuesto es imperdonable y esa persona está fuera de mi vida", sin ofrecer más detalles sobre quién es la persona en cuestión. También asegura que "no ha sido la única hostia, yo ya no espero nada de nadie, solo de mis personas más íntimas".