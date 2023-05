Duelo de gigantes en la parrilla televiisiva. ‘Masterchef’ viaja en su programa de esta noche (22.35 horas) hasta Cuenca para celebrar que la ciudad ha sido escogida Capital Española de la Gastronomía 2023. La prueba de exteriores de esta semana tendrá lugar a las puertas del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, un centro que recoge cerca de 20.000 fósiles prehistóricos.

Los equipos del programa de La 1 elaborarán un menú diseñado por Fran Martínez, cuarto finalista de ‘Masterchef 9’ y chef de su propio restaurante, que degustarán 90 personalidades de la vida social de Cuenca. Después, los delantales negros tendrán que familiarizarse con las técnicas ancestrales de conservación de alimentos. Ante los jueces, los invitados y la actriz Carmina Barrios elaborarán un plato libre utilizando una de estas técnicas, como ahumar, escabechar, adobar o marinar.

Antena 3 ofrece a partir de las 22:45 horas una nueva entrega de 'Hermanos'. En el episodio de esta noche, la dueña del restaurante quiere vengarse de Sengül por intentar sabotear su negocio. Por ello esconde su pañuelo en la cama Orhan y Sengül, para que esta se lo encuentre al salir de la cárcel.

‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ es la apuesta de Telecinco (22:00 horas) para su prime time. En el programa de hoy, la salvación estará en juego para Alma Bollo, Jonan Wiergo, Asraf Beno y Diego Pérez, los cuatro nominados de la semana. Y el programa llega con polémica. El mal rollo de Asraf Beno con algunos de sus compañeros sigue latente, la comida y el reparto de la misma lleva a que el novio de Isa Pantoja tenga un tenso encontronazo con Manuel y Alma.

Llega la hora de la comida y Asraf no entiende cuando llega porque no se les espera para repartir: "Cada uno reparte lo que quiera". Alma y Manuel le aseguran que se reparte equitativamente y él cree que Alma a veces se echa más arroz, algo por lo que salta Manuel: "Eres un falso, un sibilino y un personaje, todas las personas quieren que reparta mi hermana y será por algo, déjanos tranquilos y haz tu concurso". La tensión crece cuando Asraf le dice que está pasando hambre igual que los demás. "Eres el más falso de todo supervivientes", le dice Manuel. "De vosotros no me voy a fiar", le dice Asraf y el cantante responde: "Lo que no sé es cómo se fía de ti mi familia". "Tienes un ego que te cagas", le dice el novio de Isa Pantoja y Cortés no se calla: "Yo no soy tu familia ni quiero serlo, eres la persona más fea y mala que he conocido en mi vida, pena me da que estés con familia mía". Asraf le pide que no se meta con la familia y ahí salta Alma Bollo: "Es la mía y no la tuya". "Tú a mí no me tocas nada y no me he metido con nadie, tergiversador", dice Manuel.

"Hasta con tu prima te has metido, ¿más falso se puede ser? Mentiroso", responde Asraf. Aquí, él pregunta a Alma Bollo "de quién habló el año pasado, que se hace 'Deluxe' y aquí ella estalla: "¿Qué estás hablando? ¿De quién he hablado yo?". "El único que habla de tu propia mujer es tu hermano, este señor es conocido por acostarse con mi prima y su hermano ha dicho que se ha acostado con ella también, que hable de su familia que es la que no protege a la mía", le dice entre gritos Manuel: "Sinvergüenza, es lo que eres". Y es que el cantante se enfada tanto que amenaza incluso con irse del programa: "Se acabó, no voy a estar a expensas de que una persona quiera hacer un concurso a mi costa". Aunque luego las aguas se calman y se desahoga con sus compañeros.