La expulsión de Yaiza Martín de 'Supervivientes' ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días. Tras pasar varias semanas en la isla, la ex-entrenadora de fútbol finalmente ha sido expulsada disciplinariamente debido a sus comentarios contra Asraf. Así lo comunicaba Jorge Javier Vázquez a ella y sus compañeros el pasado jueves en el plató:" A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Coge tu saco y abandona la Palapa".

La concursante, que se hizo conocida por mantener una relación con Ginés Corregüela , ya ha regresado a Madrid, y es que será la protagonista de la próxima gala donde se enfrentará a todas las polémicas desde plató de 'Tierra de nadie'. Por el momento, el equipo de Europa Press ha podido grabar a la canaria llegando a Madrid tras su paso por Honduras.

Tal y como exige el riguroso protocolo, la exconcursante ha aparecido con unos grandes cascos en las orejas, evitando contestar a todas las preguntas que tienen en vilo tanto a sus seguidores como a los demás. Yaiza no ha querido desvelar si se arrepiente de su comportamiento en 'Supervivientes' y si tiene la intención de pedir perdón a Asraf y al resto de los concursantes con los que ha tenido conflictos. La creadora de contenido ha preferido mantener en privado sus pensamientos y emociones sobre su paso por el programa.

Además, Yaiza tampoco ha hablado de su relación con Ginés, con el que ha compartido muchas escenas en el programa. La creadora de contenido no ha querido confirmar si su historia de amor continuará fuera del reality, manteniendo la incertidumbre en torno a su situación sentimental.

En definitiva, la llegada de Yaiza a Madrid después de su expulsión de 'Supervivientes' ha generado mucha expectación. Aunque la canaria ha preferido mantenerse en silencio sobre varios temas relacionados con su paso por el programa, sus seguidores están ansiosos por saber más sobre su futuro dentro y fuera del mundo de la televisión.

Pero, ¿qué dijo? Una discusión la pasada noche entre Yaiza y Asraf ha provocado que ella haya sido expulsada disciplinariamente por el programa ante "la gravedad de los insultos y amenazas proferidos contra Asraf y su reiterada actitud violenta".

La pasada noche, cuando el cámara tenía que ausentarse unos minutos para cambiar las baterías en la caseta técnica comenzaba una discusión de Yaiza y Asraf, al llegar el novio de Isa Pantoja donde estaba ella para cuidar el fuego. Cuando el cámara escuchaba los gritos corría hacia el lugar donde estaba ocurriendo todo para conseguir captar el momento ante los insultos que estaba escuchando. 'Maricona', así se refería Yaiza a Asraf según puede escucharse en las imágenes, pero antes de todo esto habían ocurrido más cosas.

"Cállate, que ya está la cámara", le advierte Ginés a Yaiza después de escucharse este insulto y Asraf pide que diga lo que estaba entonando antes de que llegasen a grabar: "Dilo, me ha llamado p*** maricona, que nos vamos a ver las caras después el concurso, nos vamos a ver tú y yo fuera, machote. Venga, valiente, ahora que no están las cámaras". Él le pide a Raquel que confirme si esto ha sido así. "No voy a hablar", le responde su compañera. Tras esto, llega Adara y alucina cuando Asraf le cuenta lo que pasado y ella le dice a Arias que si ha escuchado algo así "sería honesto por su parte" que lo dijera.

Diego también le responde que "no tiene nada que decir" a Asraf y que no quiere meterse en ningún lío. Adara pregunta dónde está Yaiza para ver que ha pasado y la ya exsuperviviente responde muy cabreada y termina teniendo otro tenso momento con Asraf: "Que me dejes tranquila, está todo grabado cómo dices tú, que te inventes lo que quieras". Y Ginés asegura que no ha oído nada tampoco. Pero esto no se ha quedado aquí, antes de ver estas imágenes Asraf cuenta en la palapa a Jorge Javier todo lo que vivió: "Iba a la letrina junto a Adara y fue a mirar el fuego, momento en el que Yaiza le dice: 'Vamos, tarzan. Ahora no hay cámaras, maricona, nos vamos a ver las caras fuera".

Mientras, Yaiza afirma que le llamo 'marioneta' a colación de lo que había pasado por la tarde: "Pensé que venía a hablar de lo que había pasado con el caldero de comida, no es la primera vez que viene cuando no están las cámaras para hablar conmigo". Y que ella se refirió a él como 'marioneta' y no como 'maricona', aunque si entonó este insulto para darle la razón: "Me dijo que le había llamado 'maricona' y le dije: 'era marioneta' y le conteste: 'que sí, venga, maricona, que lo que tú quieras". Y por ello la cámara capto este insulto.

Dadas las versiones, ante lo que puede verse en las imágenes y escuchar lo que todos tenían que decir, donde incluso Jonan asegura que Diego le confirma que Yaiza si ha dicho este insulto a su compañero, aunque él lo niega, el programa toma la decisión de que la pareja de Ginés abandone de manera inmediata el concurso