¡Qué bonito es cumplir los deseos de la gente! Y eso es lo que han intentando en Ya es mediodía, el programa de Telecinco que presenta Joaquín Prat, cumpliendo uno de los sueños de una abuela de 84 años. Una bonita iniciativa de un influencer con la que el programa trató de colaborar.

'Ya es mediodía' inició en julio del año pasado una nueva etapa en Telecinco tras la inesperada marcha de Sonsoles Ónega debido a su fichaje por Antena 3. El programa estrenó nuevo presentador. Joaquín Prat tomó las riendas del formato producido por Unicorn Content, labor que compagina con 'El programa de Ana Rosa'.

"Hoy debuto en este santo programa, espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un equipo formidable como el que tenemos", aseguró Joaquín Prat en su primer día, solicitando a los espectadores que "sean pacientes conmigo, ya me iré soltando". Unos días antes había puesto punto final a su trabajo en 'Cuatro al día', formato al que llegó en 2019 en sustitución de Carmen Chaparro.

Visiblemente emocionado, reconoció que el espacio informativo ha sido "el mejor regalo que me ha hecho mi vida profesional". "Pero no hay ningún presentador que este por encima de un programa. Un programa lo hacemos nosotros y toda la gente que está detrás de las cámaras y que no se ven", afirmó.

Un año

Y de eso ya ha pasado casi un año, ahora Joaquín Prat está más que cómodo en el formato donde tocan temas de diversa temática. Y así contaron la historia de Carmen, la abuela del modelo e influencer Daniel Illescas que se había propuesto cumplir los sueños de su yaya. El primero fue vivir desde dentro la Feria de Abril, y así lo hizo, hasta subió en un carromato tirado por caballos.

Otro de los deseos que hizo público el influencer era conocer a Rosario Flores asegurando que a su abuela "le gusta mucho su arte y su forma de cantar". Así que en Ya es mediodía se propusieron cumplir ese sueño y contactaron con la cantante para que se pusiera en contacto con Carmen. Rosario mostró su deseo de conocer a la yaya y le dijo que estaba invitadísima a sus conciertos, algo que alegró mucho a Carmen, que pronto podrá conocer en persona a la cantante.