La ausencia de Gloria Camila en la celebración de la comunión de su hermano José María ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales en los últimos días. Tras haber dado una explicación en su perfil de Instagram, la hija de Ortega Cano ha aclarado sin tapujos los motivos que la llevaron a no asistir a la comida posterior al acto religioso.

"Estaba justo haciendo los exámenes y como bien he dicho en las redes, para mí lo importante era poder estar en la iglesia que es como el momento más emotivo, más interesante y más importante. Y luego, pues evidentemente a una comida en la cual se puede cortar la tensión, pues prefiero no ir y ya está", ha declarado Gloria Camila para Europa Press.

La joven ha querido aclarar también las declaraciones de Gema Aldón, quien aseguró que no había echado en falta a nadie durante este día tan especial para su hermano refiriéndose a la ausencia de Gloria. La hija de Ortega Cano ha respondido tajante a Gema asegurando que "tampoco echamos de menos a nadie en general".

Por otro lado, la reciente ruptura entre Michu y José Fernando, el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, ha sido relacionada con la ausencia de ella en la celebración de la comunión de José María. Sin embargo, Gloria Camila ha preferido mantenerse al margen y no hacer comentarios al respecto: "No lo sé, no lo sé. Lo que te puedo decir es que era súper cerrada la comunión y no había nadie más invitado y ya está. Lo demás no sé decirte".

La comunión de José María ha sido uno de los eventos más esperados por la familia de Ortega Cano y Ana María Aldón. A pesar de la ausencia de Gloria Camila en la comida, el evento ha sido calificado como un éxito por parte de todos, que no han dudado en compartir numerosas fotos y mensajes en las redes sociales para celebrar la ocasión.