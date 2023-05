Álex Rodríguez grabó para 'El programa de Ana Rosa' las imágenes en primicia de la llegada de Piqué al aeropuerto de Miami. El catalán ya está en tierras estadounidenses para ver a sus hijos y solo queda saber si habrá reencuentro con Shakira.

Piqué paseaba solo por la terminal, mirando el móvil y con las gafas de sol puesta. Sin embargo, cuando Álex Rodríguez se percata de que es el jugador, lo graba todo desde el principio. El protagonista estaba haciendo una videollamada con uno de sus hijos, gesticulaba, le contaba historias y cuando vio a la prensa cortó la llamada para poner el gesto serio.

El ex de Shakira se quedó mudo, no contestó a ninguna de las preguntas que le realizaron los periodistas en el aeropuerto. De hecho, al ver que no iba a decir nada, muchos bromearon con su altura e incluso le decían que iban a llamar a Messi para que le regañara, algo a lo que Piqué hacía oídos sordos. El protagonista salió de la terminal, paró un taxi y se montó tranquilamente para dirigirse a su destino.

El periodista que captó el momento tan esperado confiesa qué sintió: "A mí me dio bastante penita, vino completamente solo, vestido de forma sencilla y con una pequeña maleta". Además, añade sobre Piqué: "Yo creo que él no se esperaba la reacción de tantos periodistas a su llegada y que le hicieran preguntas tan fuertes". Los días de Gerard Piqué junto a sus hijos han sido de lo más entretenidos. Las primeras imágenes del padre con los menores las encontramos gracias a una foto que publicó un usuario a redes sociales donde, en el fondo de la imagen, se puede ver al exfutbolista sentado en la mesa de un restaurante junto a Milan y Sasha, mientras estos miran el menú.

A partir de ahí, Piqué se dejó ver en la piscina del hotel en el que se hospedó durante cinco días junto a sus hijos. En el vídeo se ve cómo los niños juegan a la pelota mientras Piqué está descansando en una hamaca, revisando su teléfono móvil. Un alojamiento que, según Marisa Martín-Blázquez, cuesta unos "1.200 dólares al día".

Álex Rodríguez comenta que los "paparazzis sólo siguen la pista de Piqué, alguno apunta que ya ha regresado a España, cogiendo un vuelo directo a Madrid el pasado domingo por la noche". Un viaje express en el que no se dejó ver mucho y que "la única imagen fue la de un fanático que estaba comiendo en el hotel y desveló que allí pernoctaba durante las cinco noches".

Por otro lado, el periodista detalla cuáles son las intenciones de Piqué: "Desde diciembre está buscando un lugar donde residir, en la zona financiera, esto ocurriría después del verano, cuando los niños vuelvan de las vacaciones". "Contradice el acuerdo de Shakira, ella no quiere que esté en la ciudad de Miami, así que tendría que hacer un acuerdo nuevo de custodia compartida".