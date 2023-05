Cambio de horario en una popular serie turca. El grupo MFE -antiguo Mediaset- ha anunciado que traslada a otra franja horaria de su parrilla para una de sus producciones otomanas. "Más de lo mismo", lamentan los telespectadores.

"Verdad oculta", una serie que en Mediaset definen así: "Adaptación de la serie surcoreana 'Innocent Defendant', 'Verdad oculta' narra la historia de Firat Bulut, un exitoso fiscal que, sin saber qué es lo que ha ocurrido, despierta una mañana en prisión acusado del asesinato de su mujer y su hija. Angustiado al no recordar si ha cometido el terrible crimen del que se le acusa y completamente devastado, deberá encontrar la forma de descubrir la verdad y saber si es culpable o inocente.

Por suerte, no estará solo en este complicado camino. Cemre Celenk, una ambiciosa e inteligente mujer que trabaja como abogada de oficio al no haber logrado el éxito que esperaba, estará a su lado y será la encargada de hacer encajar las piezas de este complicado puzzle. Si lo logra, su futuro en el mundo de la abogacía podría cambiar radicalmente".

"Verdad oculta" comenzó emitiéndose los lunes en Divinity. Ahora, según ha anunciado el canal, pasará a verse los viernes de 22.15 a 23.00 horas.

La decisión no ha gustado a todos sus seguidores, que critican a la cadena por sus reiterados cambios en la programación. "Qué se puede esperar, es siempre lo mismo", "es un despropósito", "no estoy de acuerdo y lo dejaré de ver", lamentan los telespectadores, que no han dudado en hacer público su malestar a través de las redes sociales.