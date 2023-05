Cada edición que finaliza de La Isla de las Tentaciones hace pensar que ya no queda nada más por ver en el programa. Sin embargo, siempre sale alguna nueva declaración que hace estallar las redes sociales. No ocurre solamente con los concursantes de otras ediciones; a veces la liebre también salta por la implicación de exparticipantes que no contaron todo en su momento. Si hay algo que no se hubiera visto antes en la historia del programa es una relación entre dos concursantes que entraron al reality con otra pareja distinta. Es lo que ha ocurrido en esta ocasión, según ha revelado Mario, ex novio de Laura.

Por la quinta edición de La Isla de las Tentaciones pasaron seis parejas, tras la eliminación de Manuel y Sara: Javi y Claudia, Andreu y Paola, Mario y Laura, Samuel y Tania, y Ana y Cristian. De aquellas relaciones que llegaron a las villas para poner a prueba su amor, tan solo salieron juntas de la hoguera final Paola y Andreu, Sara y Manuel, y Javi y Claudia. Estos dos últimos fueron de las parejas que más han tenido en vilo al público durante todo este tiempo, ya que después terminaron por anunciar su ruptura. No fue lo único que ocurrió en esta relación. Javi fue pillado mintiendo a Claudía con su edad desde el primer momento de la relación, ya que cuando se estaban conociendo él le contó que era más joven de lo que en realidad era. Por otro lado, el exparticipante confesó que después habían seguido viéndose a escondidas, pero había sido mucho más tóxico y terminaron por separarse. Ahora, una de las dos personas envueltas en esta relación ha vuelto a llamar la atención de la audiencia. Y es que Mario, compañero de edición de Javi, ha roto su silencio con respecto a lo que pasó después del programa. Javi y Mario salieron del reality siendo muy amigos e incluso participaron juntos en el reality de Telecinco ‘Solos’, aunque terminaron por distanciarse. Lo que nadie podía esperarse es que el concursante terminara por ir a más con la ex novia de Javi, tal y como ha revelado en ‘La Isla de la Tentaciones After Show’, un programa especial de Mediaset. “He tenido algo de atracción y han pasado cosas entre Claudia y yo. No lo esperábamos ninguno de los dos.”, comenzó contando Mario. El concursante no ha tenido problema en contar cómo surgió: “Yo con Claudia siempre me he llevado muy bien por el tema de Javi. Cuando ella necesitaba saber algo de él muchas veces me llamaba. A raíz del debate empezamos a tener más relación de amistad. Físicamente nos veíamos los dos guapos pero no podía imaginar que hubiera atracción más allá de eso”. Mario se animó a contar cómo surgió aquel encuentro: “Fue a raíz de que yo terminé son Sheila. Empecé a quedar más con ella y con mis amigos para cenar, una sesión de discoteca… Poco a poco fui notando que me gustaba.”.