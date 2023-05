Jorge Javier Vázquez nació en Badalona 1970 y se hizo famoso en 1997, cuando empezó a participar en el programa “Extra rosa”, que presentaban Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. Después siguió colaborando en otros programas exitosos como “Sabor a ti”, “Día a día”, “Aquí hay tomate” y finalmente “Sálvame”, donde se ha convertido en un presentador muy conocido en todo el país.

Además de “Sálvame”, Jorge Javier Vázquez también presenta otros programas como “Deluxe” o “Supervivientes”.

No solo se dedica a la televisión. También ha sido actor de teatro con obras como “Iba en serio”, “Grandes éxitos” y la más reciente, “Desmontando a Séneca”, con la que ha recorrido toda España. Hace poco Jorge Javier Vázquez publicó un nuevo libro, “Antes del olvido”.

Hoy el presentador catalán ha sorprendido a sus seguidores, tras conocerse que será el protagonista de "La matemática del espejo", un programa presentado por Carlos del Amor, en el que ambos hablarán de los inicios humildes del rostro visible de "Sálvame" y de toda su trayectoria profesional. El programa comenzará a las 22.00 horas.

La sinopsis que hacen en la web de TVE sobre el programa es la siguiente: "El programa descubre nuevos reflejos, muy diferentes a la imagen ya conocida, del presentador de televisión y escritor Jorge Javier Vázquez. Porque trabajar ha sido su único objetivo hasta ahora, pero su prioridad ha cambiado. Se sienta con Carlos de Amor para hablar con calma y con una premisa, y es que también se está bien no teniendo audiencias estratosféricas, leyendo un buen libro y respirando su ciudad favorita y actual: Madrid. Una ciudad que le ha dado mucho desde que inició su carrera profesional, alas que le han permitido volar y estar donde hoy está. Pero sin olvidar el origen: Badalona. No ha sido fácil llevar las pérdidas, traducir los sentimientos y poner nombre al dolor interno y externo, un hecho que ha hecho que la vida se vuelva menos divertida. Aún así, él siempre tiene buen humor, y no hay duda que es palpable".

La noticia ha generado gran revuelo en redes sociales, donde muchos afearon que el ente público eligiese a Jorge Javier Vázquez, al que consideran uno de los impulsores de la "telebasura" en España, para protagonizar este programa.