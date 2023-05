Desde que se puso en marcha el nuevo código ético de los canales de Mediaset, muchos han sido los famosos afectados, como es el caso de Kiko Rivera, que tiene vetada su participación en los diferentes programas de la cadena. Pero el hijo de Isabel Pantoja ha tomado una decisión trascendental. "Voy a dejar un poco al lado esto", le decía a sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

De hecho, este veto de la cadena amiga le está tocando mucho, sobre todo porque no puede acudir al plató de Supervivientes para defender a su primo Manuel Cortés. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo... No me dejan ir a ningún sitio", criticó el DJ, asegurando que estaría encantado de acudir en caso de que le llamasen ya sea para estar en plató o como visitando en Honduras.

Y es que el superviviente ha sido duramente atacado desde el exterior por la hermana de Kiko, Isa P, que defiende a su novio Asraf Beno, también concursante del reality por las peleas que han tenido desde el principio del concurso. Por eso Kiko quiere acudir a defender a su primo "con el objetivo de poner en su sitio a más de uno", haciendo referencia a las críticas de su hermana.

Kiko Rivera remarcó su postura asegurando que "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él". Eso sí, parece que esa defensa solo podrá ponerla en práctica en sus redes sociales, porque el veto de Telecinco y Mediaset hace imposible que se haga de otra manera.

Activo

Es más, el DJ es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en el perfil de TikTok, aunque también se pasa de vez en cuando por Instagram. "No me olvido de vosotros No me olvido de tantos años que hemos ido de la mano, en algunas ocasiones pasaron cosas maravillosas y en otras no tantas. Pero siempre estabais ahí para levantarme el animo. Hoy os doy las gracias y aunque esté en otra red social más a menudo (Tiktok) hoy os dejo este texto para deciros que gracias gracias y gracias por apoyarme en cada locura Gracias por escuchar mis canciones y venir a verme a mis conciertos. Amigos de Instagram queridos seguidores os quiero", escribía en un post reciente.

Lo cierto es que Kiko e encuentra centrado ahora en su familia, su trabajo musical y ej sus seguidores de la famosa red social. El ictus que sufrió le ha obligado a replantearse muchos aspectos de du vida, especialmente el de la salud. El nDJ se está cuidando y se nota como se muestra en una publicación reciente en la Semana Santa de Sevilla. "Lo que sevilla te da no te lo quita nadie, hoy sin duda el día más bonito del año. Buena estación de penitencia hermanos".

"Súper guapo, delgado y fabuloso…". "Estás guapo Kiko es muy fácil decir pide perdón y a él quien le pide perdón no por él sino por sus hijas porque vale que tenga con sus hijo lo que tenga pero ni una llamada ni una visita ni un nada a esas niñas eso te lo dice una servidora que hay que vivirlo". "Hoy me gustas mucho(en el buen sentido de la palabra, puedes ser mi hijo)estás guapetón y más delgadito?me encanta k no nombres a l@s innombrable", escribían muchos de sus seguidores.