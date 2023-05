El lunes 1 de mayo, cuatro días después de que saliese a la luz su nombre como la presunta hija secreta del Rey Juan Carlos, Alejandra de Rojas rompía su silencio. Lo hacía a través de un comunicado de prensa en el que, al igual que antes hiciese el Emérito, negaba tajantemente cualquier vínculo de consanguinidad entre el monarca y ella.

"Ante la noticia publicada la última semana como adelanto de un libro que se intenta publicar en breve, y el sinfín de noticias publicadas en prensa, radio, televisión y redes sociales sobre mi persona, me veo obligada a desmentir de forma tajante mi condición de 'hija secreta' del rey Juan Carlos, así como todos los comentarios vertidos sobre un supuesto trato especial recibido durante mi infancia o juventud, por esa falsa condición. Las noticias que se han venido publicando no tienen ningún fundamento y causan un daño casi irreparable a toda mi familia y por supuesto a mi persona, por lo que me reservo el ejercicio de acciones legales contra los autores y propagadores de las mismas", advertía la modelo.

Un texto en el que, además de desmentir con contundencia su condición de supuesta hija secreta del Emérito, "aprovechaba" para reiterar su "admiración y agradecimiento" a sus padres, Charo Palacios y Eduardo de Rojas -ya fallecidos- "a los que les debo todo y cuyo honor está a salvo para todos los que los conocieron"

Ahora es ¡Hola! quien desvela cómo se encuentra la modelo después de ser señalada directamente como la supuesta hija secreta de Don Juan Carlos. Tal y como cuenta la publicación, el día que saltó la noticia -el jueves 27 de abril- Alejandra se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Asturias, puesto que al parecer estaría atravesando un "bache personal".

Sin embargo, a raíz de que diferentes medios de comunicación se aventurasen a hablar directamente de ella -ya que los autores del libro 'King Corp' tan solo hablan en el mismo de una cuarta hija secreta llamada Alejandra- la socialité regresaba en coche a su casa de Toledo, donde continúa refugiada de la polémica en estos momentos.

Fuentes de su círculo de confianza han revelado a ¡Hola! que está "devastada", totalmente "derrumbada" e incapaz de responder siquiera a las llamadas de teléfono que no ha dejado de recibir desde que se la señaló como hija ilegítima de Don Juan Carlos. Alejandra ha decidido guardar silencio porque está "en shock" y, siguiendo el consejo de sus abogados, se defenderá ante la justicia a partir de ahora de lo que se publique y se diga sobre ella.

Un delicado trance que no ha hecho sino empeorar con las declaraciones de su hermana Ana de Rojas, que ha desvelado que toda la familia sabía que no era hija de su padre -aunque asegura que guardaron silencio porque el Conde de Montarco, en un acto de caballerosidad, decidió darle sus apellidos-, aunque sus sospechas no serían que su verdadero progenitor fuese el Emérito, sino un amigo de Charo Palacios, un guapísimo portugués llamado Rui, que aparecía y desaparecía.

Alessandro Lequio, que conoce muy bien a Alejandra porque su mujer, María Palacios, es su prima hermana, ha puntualizado la información sobre la devastación de la modelo en estos momentos y ha revelado en 'El programa de Ana Rosa' que no está tan hundida como "desbordada por la presión". Lo que sí parece claro es que su consigna es el silencio y tras su contundente comunicado, lo siguiente será iniciar medidas legales contra todos aquellos que sigan afirmando que es hija secreta de Don Juan Carlos.