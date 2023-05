Hasta la misma Yaiza contaría con ello. Nada más consumarse su salida de Supervivientes, y volver a tener contacto con la realidad fuera del reality de Telecinco, ya ha recibido los primeros ataques. Muy pocos ponían en duda que quien sembró vientos en la isla durante el concurso iba a recoger tempestades también fuera del mismo. Y así ha sido.

La sonada expulsión de Yaiza

'Supervivientes 2023' vivió hace días su gala más convulsa hasta la fecha. Yaiza, que había llegado hace unas semanas a la isla en sustitución de Gema Aldón, estuvo desde entonces en el foco de la polémica por sus continuos ataques y faltas de respeto hacia Adara y Asraf. Una reiterada actitud por la que, finalmente, acabó siendo expulsada disciplinariamente por la organización del concurso de forma fulminante, para alegría de adaristas y muchos seguidores del programa que demandaban ese castigo.

"Quiero que escuchéis atentamente. El programa ha tomado una decisión y la vamos a comunicar. Yaiza, ponte de pie, por favor", comenzó diciendo ese día Jorge Javier Vázquez desde plató: "A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf, que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente, y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante".

La salida consumada y a recibir zascas

Con la salida ya consumada, Yaiza ha aceptado los hechos y el castigo ya en frío, asumiendo sus errores, aunque a su manera. El arrepentimiento, sin embargo, no le ha valido para aplacar la tempestad que le esperaba fuera de Honduras. Así que no le quedó otra que aguantar el chaparrón en el plató.

Y uno de los cruces más agresivos se ha producido, en cierta manera de forma lógica, con Elena, la madre de Adara. Con ella fue con una con las que más chocó Yaiza en la isla, y su progenitora estaba esperando el momento del cara a cara con la canaria. El programa le brindó este martes esa oportunidad.

Discutieron enseguida. La madre de Adara reprochó a varios concursantes que mantuviesen el silencio respecto a los polémicos enfrentamientos de Yaiza. Y la canaria le replicó que Adara también fue testigo de su pelea con Asraf, que fue el detonante de su expulsión, y tampoco dijo nada. Le dijo que estaba junto a Diego, en el depósito de agua donde se lavan los dientes, cuando a Diego sí le reprochan los adaristas (y la propia madre de Adara) que no dijese nada respecto a los insultos de Yaiza pese a haberlos escuchado.

Sin embargo, la madre de Adara explotó y le dijo que su hija no estaba junto a Diego, sino en las letrinas. Así que no pudo escuchar los improperios de Yaiza a Asraf. "Mi hija no estaba ahí. Vuelves a mentir porque eres la gran mentirosa y eres la personas esta noche más odiada de toda España", le espetó Elena a la canaria . Toma zasca al poco de pisar el plató.