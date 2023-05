Cover Night, el programa presentado por Ruth Lorenzo en el que los concursantes reinterpretan éxitos de otros cantantes no para de dar buenos momentos a los espectadores. No solo por el talento que muestran los concursantes, sino por las calificaciones del jurado donde se encuentran Mónica Naranjo, Juan Magan, Chanel y Miguel Bosé. Y este último no pudo guardarse las ganas y le dio un tremendo zasca a uno de los concursantes: "Para qué te vistes de butaca".