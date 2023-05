Hace unos días se entregaron los premios Naranja y Limón que entrega la Peña Periodística Primera Plana a diversas personalidades de la política, el cine o la televisión. Unos premios que, en su origen, tenían su parte positiva -la naranja- y la negativa -el limón-, aunque con el paso de los tiempos ya no tienen tantas diferencias y son, más que nada un reconocimiento. Pues este año el premio Limón fue a parar a una de las Campos que, al recogerlo, dijo: "Creo que os habéis equivocado".

María Teresa Campos es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.

María Teresa es también una mujer muy querida y respetada por su familia y amigos. Es madre de cinco hijos, incluyendo a la presentadora Terelu Campos, y es conocida por su amor y dedicación hacia su familia.

A pesar de su éxito y su influencia en la televisión española, María Teresa siempre ha mantenido su humildad y su autenticidad. Es un ejemplo para muchos de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.

Y no, el premio Limón no fue para la matriarca, que dado su estado de salud, no sale demasiado de casa, sino para su nieta, Alejandra Rubio. Lo cuenta su madre, Terelu Campos, en el blog que tiene en la revista Lecturas, señalando que el otro premio, el Naranja, fue a parar a su hermana Carmen Borrego.

Terelu ya había obtenido ese premio el año pasado y estuvo aconsejando a su hija sobre el galardón."Yo, en su momento, lo acepté encantada. Cuando Alejandra me lo contó, le dije que la decisión dependía de ella, pero que yo tenía muy claro lo que haría: decir sí, sin ningún tipo de dudas. Al final, no deja de ser un acontecimiento para rodearte de quienes han sido muy grandes en el periodismo y en la sociedad de nuestro país. Volver a verlos en una edad ya tan avanzada no deja de ser un orgullo", aseguró Terelu.

Y así fue, Alejandra acudió a recibir el premio Limón señalando que, igual se habían equivocado al concedérselo a ella, pero que lo aceptaba de igual modo. Y es que, como apuntó Terelu "yo creo que de todas Las Campos es la que mejor se lleva con la prensa".