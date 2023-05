La desconexión de las redes sociales, por mínima que sea, suele preocupar a los seguidores. Más cuando se trata de Cristina Pedroche, que está esperando una niña. La propia presentadora tuvo que aclarar cómo se encontraba ante el aluvión de mensajes de sus seguidores: "Tengo muy poca energía".

Cristina Pedroche es una de las caras más conocidas de Antena 3, ya que ha presentado varios programas a lo largo de los últimos años, además de ser, de momento, fija en las campanadas. Es más, en la última edición de las campanadas consiguió romper con la tradición de que la emisión de TVE era la más seguida, siendo la primera opción de los espectadores.

Hace unos meses Antena 3 anunció que recuperaría uno de los concursos más queridos de los últimos años, como era "Password", programa que se estrenó en España de la mano de Luján Argüelles. De hecho, la cadena anunció que Luján repetiría como conductora del concurso.

Sin embargo, a las pocas semanas se conoció que Luján Argüelles no iba a poder compatibilizar "Password" con otro proyecto audiovisual que tenía acordado en TVE, así que tuvo que rechazar el puesto, que rápidamente fue a parar a manos de Cristina Pedroche.

Embarazo

Hay que tener en cuenta que Cristina Pedroche está embarazada en la actualidad, con lo que no va a poder mantener su agenda profesional como un año cualquiera, habrá que ver cómo le afecta a los planes del año. De momento, ha estado un poco desconectada de las redes sociales, pero eso ha despertado la preocupación de sus seguidores por su estado de salud. Así que la presentadora tuvo que salir en un vídeo asegurando que "estamos bien, pero podíamos estar mejor porque tengo muy poca energía".

Sigue Pedroche señalando que "esta niña me lo está quitando todo, gracias por los mensajes preocupándoos", zanjando así todas las dudas que podrían tener sobre cómo se encuentra a estas alturas del embarazo.

Además, tambiñen ha contado cómo quiere dar a liz. La presentadora, que asumió estar "todo el rato estudiando" para que ese momento sea perfecto ("No sé cuántos partos he visto ya. De hecho, a mí me encantaría ir a un parto ahora..."), compartió con los compañeros de La Otra Crónica de El Mundo cuál es la "idea" que tiene organizada en su cabeza. "Tengo una mente flexible. O sea, yo lo que quiero es que sea un parto respetado y que sea un parto en el que yo sea la protagonista. Y mi bebé, por supuesto", les manifestó. "Mira, yo ahora estoy haciendo muchos cursos. Estoy terminando el de preparación al parto y ahora voy a hacer uno que se llama 'Hipnoparto', que va con meditaciones que te ayudan a controlar la respiración", desveló.

¿Qué es el hipnoparto?

El hipnoparto es un enfoque de la preparación para el parto que involucra el uso de técnicas de hipnosis para ayudar a la madre a sentirse más relajada y en control durante el proceso del parto. Esta técnica se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, como una alternativa a las prácticas de parto más tradicionales.

En el hipnoparto, la madre aprende técnicas para relajarse y controlar su respiración. Estas técnicas son diseñadas para ayudar a la madre a superar los miedos y la ansiedad asociados con el parto y para ayudarla a concentrarse en el proceso natural del parto. El objetivo final es que la madre tenga un parto más fácil y menos doloroso, y que se sienta más en control de su experiencia de parto.

Hay varias técnicas diferentes que se pueden usar en el hipnoparto, incluyendo visualizaciones, afirmaciones positivas y técnicas de relajación. Por ejemplo, la madre puede visualizar su útero como un globo que se infla y se desinfla, o puede visualizar a su bebé descendiendo suavemente por el canal de parto. Las afirmaciones positivas también pueden ser útiles, como repetirse a sí misma "Mi cuerpo sabe cómo dar a luz" o "Estoy preparada para esto".

La hipnosis también puede ser útil para ayudar a la madre a superar el dolor asociado con el parto. A través de la hipnosis, la madre puede aprender a cambiar la forma en que su cerebro procesa el dolor, lo que puede ayudar a reducir la intensidad del dolor que experimenta durante el parto. Esto puede ser especialmente útil para las mujeres que desean evitar los medicamentos para el dolor durante el parto.

Es importante tener en cuenta que el hipnoparto no es una técnica que se recomienda para todas las mujeres. Cada mujer es única y tiene sus propias necesidades y preferencias en cuanto a la preparación para el parto. Además, algunas mujeres pueden tener afecciones médicas o problemas de salud que las hacen inadecuadas para la hipnosis.

Aunque el hipnoparto puede ser beneficioso para muchas mujeres, también es importante recordar que el parto no siempre se desarrolla de manera predecible. Aunque la hipnosis puede ayudar a reducir el dolor y la ansiedad asociados con el parto, es posible que algunas mujeres aún necesiten intervenciones médicas durante el parto. Por lo tanto, es importante trabajar con un profesional capacitado en hipnoparto y tener un plan de parto que incluya opciones para situaciones imprevistas.