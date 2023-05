Raquel Bollo ha tocado fondo y se encuentra en la más absoluta ruina. Mientras la sevillana se encontraba en Honduras dando una sorpresa a sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo -concursantes de 'Supervivientes'- las informaciones sobre sus problemas económicos y la mala gestión de su negocio de moda no han dejado de sucederse. Tal y como ha revelado 'Lecturas' en exclusiva, la ex de Chiquetete debe 800.000 euros y su situación es cada vez más complicada.

Uno de sus deudores, Hacienda -le reclama un total de 202.413 euros - habría embargado la nómina que cobra por sus apariciones en televisión, de la que tan solo le quedaría a final de mes un 10%; es decir, 400 euros. Además, debe 23.779 euros al propietario de su antigua vivienda en concepto de alquileres impagados, créditos hipotecarios por valor de 487.524 euros y una importante cantidad a unos prestamistas a los que habría recurrido para gestionar el pago de dichos créditos.

Tan delicada es la situación que según 'Lecturas' Alma y Manuel habrían decidido concursar en el reality -donde cobran 4000 euros semanales- con el fin de ayudar económicamente a su madre.

No es la única información que se ha dicho en los últimos días sobre Raquel, ya que la exnovia de su hijo, Aguasantas, ha revelado en 'Sálvame' que en su día la sevillana intentó pedir un préstamo a su nombre, además de asegurar que vendía la ropa de su tienda por un precio muy superior al que le costaba a ella, especialmente a sus compañeras de televisión, como Belén Esteban. Aguasantas Vilches ha regresado a 'Sálvame' para hablar de la que fuera su suegra, Raquel Bollo, a la que ha acusado de inflar el precio de la ropa que le vendía a las colaboradoras del programa y de querer pedir un crédito en su nombre. Tras su hacer estas acusaciones, la exnovia de Manuel Cortés ha mostrado que ha recibido a través de Instagram mensajes de personas del entorno de Raquel Bollo y que se ha asustado. n los mensajes que ha enseñado se puede ver que una amiga de la madre de Alma Bollo le dice que le parece "vergonzoso" que esté haciendo esos comentarios en un plató, ante lo que Aguasantas contesta que no la conoce de nada y que tiene derecho a expresarse libremente. "Yo no sé cómo se atreven a escribirme ni a decirme nada, porque saben que yo lo subo absolutamente todo", ha comentado la influencer, dejándoles claro a las amigas de su exsuegra que seguirá exponiendo públicamente sus mensajes cada vez que le escriban.

"Lo subo todo porque yo a veces siento miedo y lo tengo que subir para que la gente sepa", ha añadido Aguasantas, confesándole así a sus seguidores la razón por la que comparte estos mensajes y destapa la identidad de las personas del entorno de Raquel Bollo que le escriben cada vez que se siente en un plató para hablar sobre ella.