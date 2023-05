Supervivientes es uno de los realities m√°s populares de la televisi√≥n espa√Īola, emitido por¬†Telecinco¬†desde el a√Īo 2000. En este programa, un grupo de concursantes son llevados a una isla desierta para sobrevivir durante varios meses, compitiendo en distintas pruebas y enfrent√°ndose a todo tipo de adversidades.

El formato del programa ha ido evolucionando con el tiempo, pero siempre ha mantenido la esencia de la supervivencia extrema en un entorno hostil. Los participantes deben aprender a conseguir comida, agua y refugio en un ambiente desconocido, y a menudo enfrentarse a peligros como tormentas, animales salvajes o enfermedades. Jaime Nava, Art√Ļr Dainese, y Diego P√©rez¬†(√ļltimo eliminado de 'Supervivientes 2023') se reencontrado con sus compa√Īeros en Palapa. Los concursantes han salido de la Playa de los Olvidados y han dado una sorpresa al resto de participantes, que no sab√≠an que todav√≠a segu√≠an concursando

Jorge Javier V√°zquez ha comunicado que uno de los tres volver√° a Espa√Īa el domingo y ha dado paso a la cl√°sica ceremonia del televoto. Durante la cuenta atr√°s, Jaime Nava se ha quedado levantando √ļnicamente el dedo coraz√≥n. En plat√≥, el presentador no daba cr√©dito. "¬ŅHa hecho una peineta?", preguntaba. Jorge ha comentado el gesto con el defensor de el deportista, y √©ste aseguraba que no cre√≠a que fuera as√≠. "No va con √©l, no es su car√°cter, adem√°s el ha competido y no es de hace esas cosas", explicaba.

Tras ver las im√°genes en c√°mara lenta, donde efectivamente, el concursante hac√≠a una peineta, Jorge Javier V√°zquez ha desvelado que tan solo se trataba de una broma que estaba llevando a cabo Jaime. "A nuestros compa√Īeros de Honduras les ha dicho que¬†estaba haciendo una broma en la cuenta atr√°s".

Además de la supervivencia en sí, el programa también se centra en las relaciones entre los concursantes. La convivencia en un espacio limitado y en condiciones extremas puede generar tensiones y conflictos, y a menudo se producen alianzas y traiciones que dan lugar a momentos muy intensos y dramáticos.

Otro aspecto fundamental de¬†Supervivientes¬†son las pruebas. Los concursantes deben demostrar su habilidad f√≠sica, mental y estrat√©gica en una amplia variedad de retos, desde construir una caba√Īa hasta superar una prueba de resistencia extrema. Estas pruebas son cruciales para avanzar en el programa y para ganar el favor del p√ļblico, que tiene un papel clave en la votaci√≥n para decidir qui√©n ser√° el ganador.

A lo largo de los a√Īos, Supervivientes ha contado con numerosos concursantes de todo tipo, desde famosos y personajes medi√°ticos hasta personas an√≥nimas que buscan una oportunidad de destacar en televisi√≥n. Algunos de los concursantes m√°s populares de la historia del programa incluyen a¬†Rosa Benito, Isabel Pantoja, Mar√≠a Jes√ļs Ruiz.