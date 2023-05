El concurso televisivo Pasapalabra, presentado por Roberto Leal lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Su primer programa fue emitido el 24 de julio del año 2000. En sus inicios, se podía ver en Antena 3, donde permaneció hasta 2006. Un año después se mudó a Telecinco, hasta el año 2019. Desde 2020, este programa se puede ver cada tarde de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas en Antena 3. Telecinco intentó prolongar las noticias de cotilleo para conseguir ser líderes. Sin embargo, fue Antena 3 la cadena que consiguió (cada día más) sumar espectadores.

Sin ninguna duda, es uno de los programas españoles que más dinero ha repartido (Eduardo Benito fue el concursante que ganó el mayor bote de la historia del programa, 2.190.000 euros). Al mismo tiempo, en el año 2010 este concurso ganó el Premio Especial del Jurado en los Premios Ondas 2010 por sus 10 años de éxito en televisión. A día de hoy, es uno de los programas más visto en toda España, situándole como líder indiscutible de su franja horaria. Y es que el éxito del programa se basa, en buena medida, en tener espectadores fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pantalla.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

Y es que, Rafa y Orestes llevaban meses peleando por hacerse con esa gran suma de dinero que semana a semana iba aumentando. Ambos eran ya adversarios conocidos el uno para el otro e incluso sabían jugar de tal forma que se entorpeciera la estrategia del otro. Tras la emotiva victoria del sevillano, las redes se incendiaron y ambos concursantes fueron tendencia todo el día en Twitter.

Ahora, Marta y Encarni compiten por mantenerse en el programa y conseguir el bote. Lo vivido en 'El Rosco' recuerda mucho a lo ocurrido en el programa anterior. De hecho, la circunstancia es la misma pero las tornas han cambiado: esta vez es Encarni la que tiene la presión de decidir si firma el empate con Marta o arriesga a dar alguna respuesta más. El desenlace está en su mano, tras un programa en el que hemos visto hasta magia gracias a uno de los invitados, Jorge Luengo. Tras un arranque similar, ha sido Marta quien se ha ido escapando mientras que su rival se quedaba algo estancada. Con varios turnos de entre cuatro y seis letras, ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos y ha conseguido sumar uno más. Entonces, con 22, ha decidido esperar a ver qué iba haciendo su oponente. Encarni ha ido remontando poco a poco y, efectivamente, ha conseguido finalmente darle caza. Ha llegado a esos 22 aciertos, demostrando que la prudencia es una de sus mejores virtudes. Marta, descartando arriesgar, ha decidido plantarse, dejando su destino en manos de su rival. Encarni tiene esta vez la palabra final. Finalmente, el rosco ha terminado en tablas en otro duelo emocionante entre las dos protaognistas,

Las concursantes tienen la difícil tarea de llenar el hueco que dejaron Rafa y Orestes, dos concursantes con carisma que cautivaron a millones de espectadores. Sin embargo, pese a que la audiencia de Pasapalabra sigue siendo muy alta, con cifras por encima del 21% de share, el público parece no estar muy conforme con las nuevas concursantes. E incluso algunos hablan de "tongo" y "amaños". "Ayer empate pactado, hoy otro empate pactado. Qué pasaría si no existiera el empate? No creo que le venga bien a @PasapalabraA3 estos "apaños".