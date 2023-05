La 'Isla de las Tentaciones' se ha convertido en uno de los formatos más exitosos y seguidos de todos los que produce Mediaset España. Es, sin duda, una de las marcas más fieles de Telecinco y mantiene enganchadas a millones de personas en cada edición. La actual está dando mucho que hablar y con cada programa, se logran miles de comentarios en redes sociales, así como ser tendencia en internet varias horas después de haber terminado.

Pese a las críticas y las polémicas por el contenido del programa y la idea de su creación, sigue teniendo mucho éxito. El programa se graba en las paradisíacas playas de República Dominicana en verano, es decir, que a la hora de emitirse en España, ya se sabe cómo termina. Todas las personas que trabajan en él, especialmente los propios participantes, saben el final. ¿Qué ocurre si se van de la lengua?

Los mismos concursantes hacen promoción del programa, tanto en Instagram como Twitter, a través de historias y publicaciones. Y es que, Mediaset firma con cada uno de ellos un contrato de confidencialidad. Es decir, tienen terminantemente prohibido hacer ningún 'spoiler' del programa antes de que salga en antena. Y si lo hacen, habrá un castigo.

El creador de contenido en TikTok, Pablo Bone (@pablobonee), con más de 318 mil seguidores en la plataforma, ha desvelado cuales son las represalias en estos casos. Resulta que los concursantes deben pagar una cuantiosa suma si se le escapa algo.

"Si alguna de las parejas o tentador se va de la lengua, a parte de tener que pagar 50.000 euros, serán vetados de Mediaset España para siempre", dijo el tiktoker. Además, "los tentadores y tentadores cobran un plus extra si hacen que uno de los miembros de las parejas caigan en la tentación". Así lo confirmó Bone, pues los segundo era un secreto a voces en redes sociales.

¿Son actores los participantes de La isla de las tentaciones?

Sorprendentemente no. Los participantes de La isla de las tentaciones no son actores ni tienen un guión. No obstante, los discursos que los solteros recitan a la hora de presentarse son frases que el programa les impone, como ya afirmó anteriormente una exconcursante.

En el caso de La isla de las tentaciones, la propia productora busca un perfil concreto y por eso es el programa el que va en busca de los concursantes. Por lo tanto, algunos de los participantes ya habían pasado previamente por otros programas de temática parecida, como es el caso de Fiama Rodríguez, participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' o Andrea Gasca, participante de First Dates.

A pesar de no ser actores, se cree que hay parejas que antes de acudir al programa tenían pactado lo que harían dentro de la isla y qué límites pasarían y cuáles no.