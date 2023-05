El Reino Unido ha culminado este sábado, 6 de mayo de 2023, un relevo histórico en la monarquía británica. Carlos III ha sido coronado como rey de Inglaterra en una fastuosa ceremonia en la Abadía de Westminster plagada de boato y tintes victorianos, pero también más corta y austera que su último precedente, hace 70 años. Un acto del que han sido testigos unos 2.000 invitados de todo el mundo y miles de personas en el centro de Londres con la que se solemnizado, ocho meses después de su muerte, el punto final a la era de Isabel II.

Los reyes Carlos y Camila han salido del Palacio de Buckingham en el carruaje del Jubileo de Diamante, construido con ocasión del 60º aniversario del reinado de Isabel II, con el que han recorrido los dos kilómetros que separan la residencia de los monarcas británicos de la abadía. Un recorrido más corto que el de Isabel II en 1953 que ha generado polémica porque muchos ciudadanos y visitantes no han podido ver a los monarcas ya ungidos. Carlos III ha jurado respetar las leyes, las costumbres y la doctrina de la Iglesia protestante. Con la mano encima del libro sagrado y ante el arzobispo de Canterbury, ha afirmado: "Testifico y declaro que soy creyente protestante y que mantendré las promulgaciones pronunciadas según la ley. Cumpliré todo con la ayuda de Dios". Tras el juramento, el coro de la Abadía ha iniciado un cántico. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha leído un fragmento de la Epístola de los Colosenses, uno de los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento. Sunak, de origen indio, es hinduista practicante.

Una ceremonia que se ha seguido con gran interés en prácticamente todo el planeta y que copado la parrilla televisiva. Desde Fiesta, también han hablado sobre este momento histórico. Emma García cuenta con varios colaboradores, expertos en protocolo y familia real y el comentario de uno de ellos, Aurelio Manzano, no ha sentado muy bien a la presentadora

“Poco favorecida”, “rara” y “difícil de ver”, así cataloga Aurelio Manzano a la Reina consorte ante el estupor de Emma García, que le pregunta al periodista por qué llama ‘rara’ a Camila. Aurelio se justifica alegando que “la señora es un poco fea” y cree que no es nada malo decirlo abiertamente, algo que no comparte Emma. “Mira quién habló”, suelta Emma García en voz alta con una ligera sonrisa, un sonoro zasca que despierta las risas de todos en el plató de ‘Fiesta’. “¿Qué tiene que ver el físico con que tenga un carácter raro?”, pregunta la presentadora, a lo que Aurelio responde:

“Hay una diferencia, yo no tengo que salir en los sellos de la Casa Real”, cosa que Emma no comparte, pues considera que “eso no tiene nada que ver” y decide defenderla, ya que ella no puede hacerlo.

¿Cancelación de Fiesta?

Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. ¿Y el resto de programas del corazón de la cadena? Por el momento Mediaset no ha anunciado nada en lo que a Socialité o Fiesta se refiere. El programa presentado pro Emma García cuplirá un añp en agosto después de regresar de entre las cenizas tras la cancelación de viva la vida antes del verano de 2022. Es cierto que Telecinco suele hacer cambios en su parrilla (al menos e presentadores) durante el periodo vacacional para dar descanso a los presentadores principales, pero por el momento no ha trascendido ninguna información relevante que afecte a Emma García o María Patiño.