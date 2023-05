Están a seis meses de contraer matrimonio y llevan 5 años de intenso y feliz noviazgo. Isa Pi y Asraf Beno atraviesan un momento idílico en su relación. Eso es algo que se puede apreciar en cada detalle, también en el deseo más ferviente de dos enamorados. Y es que Asraf no puede contener su pasión pese a encontrarse en una situación precaria en cuanto a su bienestar, ya que como concursante de Supervivientes, debe pensar primero en cubrir sus necesidades básicas: alimentación, descanso, hidratación, salud mental y fisica, seguridad... Pero el ceutí desveló que, pese a todo, la líbido no le abandona.

Asraf le confesó a Adara Molinero y a Jonan Wiergo que esa noche había tenido una sueño erótico con su novia. Sus dos compañeros de reality reaccionaron bromeando con él, por lo que Asraf les argumentó que se quedó con las ganas, ya que pensó que cuando Isa fue a verle a Honduras le iban a permitir pasar esa noche juntos. Como eso no tuvo lugar, a Asraf le traicionó el subconsciente y en plena fase REM se desató la locura de sus deseos. Desde plató, Isa Pi escuchó encandilada a su prometido, y cuando Ion Aramendi le preguntó qué opinaba al respecto, ella respondió: "Me gusta que piense en mí también así".

Pero lejos de esas bromas entre ambos, el programa Fiesta, que presenta Emma García en Telecinco, ha contado con un duro relato que deja en muy mal lugar al concursante de Supervivientes. Desde que Asraf Beno entró en el reality no han parado de salir a la luz distintas informaciones que no dejan en muy buen lugar al novio de Isa Pantoja. Desde hace varias semanas, son varias las personas que se han puesto en contacto con los programas para desenmascarar al superviviente.

Durante la tarde de este sábado ha acudido a ‘Fiesta’, Marta, la que fue la jefa de Asraf durante un tiempo en el que estuvo trabajando como camarero en Alicante, pero nada más lejos de la realidad, su exjefa asegura que no estaba allí para trabajar si no para ‘’ver qué pescaba cada noche’’. En septiembre de 2017, Asraf Beno se incorporó como camarero al equipo de trabajo de una caseta de las fiestas de Alicante. Los camareros se hospedaban en un mismo chalet, en ese mismo momento, Marta, la exjefa de Asraf comenzó a percibir comportamientos inadecuados del novio de Isa Pantoja.

Marta relata en el programa un episodio que no deja en muy buen lugar a Asraf, según cuenta, tuvo comportamientos muy poco adecuados con ella e incluso invadió su intimidad grabando un video de su ropa.

‘’Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa, horrorosa hasta llegar al punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada (…) Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente’’.

Respecto a las imágenes que se pueden ver en el vídeo, ha explicado que entró en su habitación cuando ella no estaba y que le envió un mensaje que decía ‘Mira dónde estoy, ya he entrado’ junto al video en el que se le puede observar grabando su ropa.