Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Y ahora vienen curvas. Artùr Dainese y Jaime Nava son sorprendidos con visitas de sus familiares: Artùr se reencuentra con su madre, Valentyna, y Jaime va a poder volver a ver a su hermana Begoña. Asimismo, a lo largo de la noche se anuncia la identidad del sexto expulsado definitivo entre Diego, Artùr y Jaime. El elegido regresa a España mientras que sus dos compañeros se convierten nuevamente en concursantes de pleno derecho. A continuación, el espacio aborda la última hora de la aventura, con especial atención a la celebración del Día de la Madre y las sorpresas que Alma y Adara reciben de sus respectivos hijos. Además, se muestra cómo han asumido la nominación Ginés, Asraf, Manuel y Jonán.

Adara estalla contra Bosco

Bosco pesó un centollo que pasó inadvertido para sus compañeros. El superviviente, no quiso compartillo con todos y por ello trato de ser discreto con el manjar que había obtenido. "Yo si no lo ven estos no me importaría", decía a Diego Pérez. Ginés separó parte del centollo para meterlo en una cazuela con la ayuda de Raquel Arias. Después, aconsejaron a Bosco que llevase el resto del gran cangrejo al otro grupo para hacerles ver que no se podía extraer mucho más.

Tras ver las imágenes en Palapa, Diego ha querido intervenir y explicar lo sucedido: "Yo estaba en el momento. Tengo que decir que el caldo del centollo lo echamos al caldo común de las cabezas que es el malentendido que hubo. Las patas no tenían carne, entonces lo echamos todo al caldo común". Jorge Javier ha preguntado a Bosco a quién se refería cuando decía que no quería que se enteraran de la caza del centollo. El concursante ha explicado que hacía alusión a Adara y a Asraf, lo que ha hecho brotar a la participante: "Nunca van de cara. Es un hipócrita de tres pareces de narices", aseguraba.

Jonan Wiergo también daba su opinión: "Menos Diego que asume que su comida es su comida y no la va a repartir con los demás, el resto van de que comparten y no es así", dejaba claro. "Esto no funciona ni va en base al hambre que estés pasando en un reality tan duro como este. Creo que va en base del corazón, de la persona, de cada uno", opinaba Manuel Cortés.