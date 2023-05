Nueva victoria para Telecinco en la noche del domingo. Una semana más, la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a ser la opción más vista en su franja de emisión, alcanzando un 16,1% de cuota de pantalla y 1.541.000 espectadores.

La 1 fue segunda opción gracias a 'La película de la semana'. El nuevo pase de 'Robin Hood', protagonizada por Russell Crowe, convenció a un 12,1% de la audiencia y reunió a 1.515.000 televidentes. La televisión pública se impuso sin problemas a 'Secretos de familia', que se conformó con un 11% y 1.191.000 en Antena 3.

El reality de Telecinco sigue adelante con nuevas polémicas que han marcado a los concursantes en la isla, así como a los colaboradores en el plató. Los supervivientes se han enfrentado a una prueba de recompensa por parejas que se han elegido al azar en 'Conexión Honduras', pero Manuel Cortés no ha podido hacerlo, algo que ha comunicado Laura Madrueño en directo. "Como veis, está Diego porque Manuel está con el médico, le están haciendo una revisión médica, nada grave, que nadie se preocupe, está todo controlado", ha explicado la presentadora y por ello, Diego Pérez ha jugado el juego de recompensa por el cantante y lo ha hecho con Alma Bollo.

Tras esto, Ion Aramendi desde en plató ha explicado lo que le ha pasado al concursante al ver que no ha podido estar con sus compañeros para disputar el juego y con ello ha querido dejar más tranquila a su madre Raquel Bollo.

"Raquel, tranquila porque tu hijo Manuel está bien, ya está con los demás en la playa, tuvo una indisposición intestinal, pero ya está recuperado", ha explicado el presentador sobre el estado del concursante. Además, ha querido dejar claro que "Diego simplemente le ha sustituido" y que el concursante "sigue jugándose la expulsión con Artur y Jaime". Durante la noche, Ion Aramendi ha conectado con los supervivientes y se ha preocupado por cómo se encontraba Manuel. "Un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios al equipo magnifico que hay aquí se ha solventado rápido", ha explicado el concursante y ha tranquilizado a su familia: "No me quiero ir de aquí ni con agua fría, asique muy bien".

Escándalo en Supervivientes

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

El concursante ha perdido a Yaiza, que ha tenido una expulsión disciplinaria por sus comentarios a otro compañero. Socialité ha desvelado que Ginés tiene varias infidelidades en su historial amoroso y ahora suma una nueva traición hacia Yaiza Martín, a quien le prometió amor eterno en 'Supervivientes'. El participante del reality ha intentado ser desleal a su novia con otra participante y os lo contamos todo: "Le hemos pillado con otra superviviente fuera de cámaras"

Gabriela Arrocet le confiesa a Yola Berrocal durante una fiesta lo siguiente: "Se podría decir que es un hombre disponible y que, bueno, podría haber pasado algo". Yola le pregunta por algún detalle y la hija de Edmundo añade lo siguiente: "Puede ser que hubiera alguna bromita por ahí, alguna cosita". De esta manera, queda al descubierto que Ginés intentó ligar con Gabriela en la isla tan solo una semana antes de que entrara Yaiza como participante. Eso sí, ninguna cámara lo captó porque sucedió fuera de las mismas y solo lo vivieron ellos dos. ¿Qué tendrá que decir Yaiza al respecto?