Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular.

A pesar de las críticas, Sálvame sigue siendo uno de los programas más exitosos de Telecinco. Cada día, millones de espectadores sintonizan para escuchar las últimas noticias y discutir los temas más candentes de la actualidad del corazón. Además, el programa ha dado lugar a muchos spin-off y programas relacionados, incluyendo el reality show "Gran Hermano VIP".

Sin embargo, su éxito no ha sido suficiente y la nueva dirección de la cadena ha decidido fulminar el programa. Así que habrá que esperar cuáles son los planes que Telecinco tiene para su presentador, Jorge Javier Vázquez, que hace unos días aseguraba que tiene contrato para dos años más con la cadena. Está por ver cómo ha sentado esta decisión, no solo a Jorge Javier, si no al resto de colaboradores del programa y a la propia productora, La Fábrica de la Tele, que hace unos días auguraba un largo recorrido para su programa estrella. Así que ya saben, el último Sálvame, el 16 de junio.

Pero, ¿cómo se gestó esta cancelación? El portal Algo Pasa TV ha desgranado lo que ocurrió en los pasillos de Mediaset. Una polémica que se gestó en secreto y sin avisar a los afectados, que se enteraron por los periódicos. "Sálvame llevaba muerto semanas, a espaldas de su equipo y de sus creadores.

18 de abril. La cúpula de Mediaset tiene varias reuniones rutinarias y, al mediodía, se reune con la directiva de una de las productoras que ocuparán el hueco de Sálvame. Esa semana se terminan de perfilar los detalles de un plan que había comenzado semanas antes: El fin del programa. El 20 de abril registran su nuevo formato de las tardes de verano: "Así es la vida".

La cadena, solo unos días antes, se había reunido con La Fábrica de la tele, para preparar una serie de especiales (uno de ellos en prime time por el 14 aniversario de Sálvame. Finalmente, declinan la idea (El programa para ellos ya estaba muerto), pero aún así le aseguran continuidad a la cúpula de la productora.

Por eso se permite que miembros del espacio hiciesen el ridículo, ajenos a los planes de la cadena, asegurando una continuidad que Mediaset ya sabía que no existiría. Aunque, eso sí, prohibieron que se emitiése la película con el futuro de Sálvame la tarde del aniversario, a pesar de ir en escaleta.

5 de mayo. Oscar Cornejo tiene que confirmar (en una acalorada llamada telefónica con la cúpula) que Mediaset acaba con el programa. No se les había llamado ni comunicado ni hecho participes de la decisión antes. Se enteran por la prensa. No, no se merecían ese final".