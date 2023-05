Poca gente se habrá alegrado más del fin de "Sálvame" que la familia Flores. Por eso, aunque reconoce que no quería meterse en charcos, Rocío Flores, la hija de Antonio David, no ha dudado en pronunciarse a través de sus redes sociales sobre un tema que le ha dejado el móvil a punto de estallar a base de mensajes.

"Llevo casi un año alejada de la tele, pero si no lo digo reviento", comienza diciendo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que agradeció el apoyo de la "marea azul", los

defensores de su padre tras el cisma originado por la emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la docuserie en la que Rocío Carrasco narraba los pasajes más turbulentos de su vida, de los que culpaba, fundamentalmente, a Antonio David Flores. Aquellas acusaciones terminaron con Flores en el paro, pese a que no consta sentencia firme por maltrato contra él.

Aquello dividió a la audiencia de "Sálvame". Por un lado los defensores de Flores, autodenominados "marea azul", y por otro los de Carrasco, la "marea fucsia". Los primeros impulsaron diversos boicots a los programas del "Universo Sálvame" que provocaron una crisis de audiencia.

"No doy mi opinión en profundidad porque tengo un proceso judicial abierto con todos ellos", comienza diciendo Rocío Flores, antes de continuar. "Quiero dar las gracias al movimiento de la marea azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena con esta causa. Yo recuerdo los inicios y todo eran mofas. Todo eran risas. Todo era ridiculizarme tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento de la marea azul, que era la charca...", recordó.

Fue entonces cuando la intervención de Rocío Flores tomó un cariz más serio. "Yo me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer, porque tengo principios y valores, cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", lamentó al tiempo que ensalzó la labor de los seguidores de su familia: "Se ha demostrado que el pequeño ha ganado la batalla al gigante. Por mi parte lo único que voy a decir es dar las gracias de corazón porque vosotros tenéis mucho que ver".

Además, Rocío Flores hizo una reflexión sobre este tipo de programas. "Lo que les ha pasado es que han muerto matando. Al final soy una persona afectada de todo esto, diría demasiado afectada, pero como personaje público diría que debería ser un punto de inflexión para comenzar a hacer el mundo del corazón de una manera más limpia y sana, sin tener que joderle la vida a nadie y sin destrozar a las personas. Al final termina "Sálvame" pero empezará vete tú a saber el qué y esto debe de servir para algo", concluyó.