Mediaset ha confirmado la noticia que saltó a los medios durante la tarde del pasado viernes y que va a provocar un antes y un después en Telecinco. 'Sálvame' finalizará sus emisiones el próximo mes de junio tras 14 años de éxito, mientras que el 'Deluxe' también se despedirá para siempre de los espectadores ese mismo mes.

A través de un comunicado, el grupo audiovisual hace oficial el salto de Ana Rosa Quintana a la franja que han ocupado Jorge Javier Vázquez y compañía desde 2009. Este nuevo espacio producido por Unicorn Content, que se estrenará en septiembre, será "un formato diario de actualidad que combinará información y entretenimiento".

En esa misma nota de prensa, Mediaset destaca que 'Sálvame' llegará a su final "tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas".

"Se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla", recoge el escrito sobre el formato producido por La fábrica de la tele. Los máximos responsables de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se enteraron de la cancelación del espacio por los medios, según ha conocido Yotele. "Lo que se ha publicado es cierto. Nosotros nos hemos enterado por el periódico", les explicaron al equipo.

Hasta la llegada del nuevo programa de Ana Rosa Quintana, del que aún se desconoce su título, Telecinco sustituirá 'Sálvame' por un magacín presentado por Sandra Barneda bajo el nombre de 'Así es la vida'. Este espacio, que ocupará las tardes de lunes a viernes durante los meses de verano, estará producido por Cuarzo (Banijay).

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se pronuncia para explicar a la audiencia todos los detalles de su futuro laboral y confirmar que presentará la sobremesa de Telecinco a partir del mes de septiembre. Una noticia que la periodista ha querido confirmar en directo y matizar algunas dudas sobre su presencia en las mañanas de la cadena.

Cuando el programa estaba llegando a su fin y tras despedirse de Ana Terradillos, la presentadora ha mirado a los colaboradores y les ha preguntado en directo: "¿Queréis saber algo? Nos queda un minuto y algo, pero...". Tras esto, Patricia Pardo y los compañeros le responden: "Claro, poquito para la rueda de prensa, no se admitirán preguntas entonces". Momentos después de la publicación de la nota de prensa de Mediaset España en la que se confirma que Ana Rosa hará las tardes de Telecinco, la presentadora comenta: "Ha salido una información en el diario 'El Mundo', la noticia es totalmente cierta, acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tardes". Luego, dando un toque de humor a este cambio, ironiza: "¡Largo me lo fiáis!".

La presentadora quiere dejar claro que este nuevo cambio en el horario no va a impedir que continúe el trabajo que está haciendo: "Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana". Tras confirmar este punto, Ana Rosa bromea con Patricia Pardo y los colaboradores: "O sea, que no os hagáis ilusiones porque voy a seguir dando guerra".

Sin embargo, Ana Rosa quiere matizar cómo va a ser su trabajo matinal a partir del mes de septiembre: "Es verdad que no voy a estar toda la mañana, pero hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política". Ana Rosa tiene claro que es un gran reto profesional al que se va a enfrentar a partir del mes de septiembre, presentando las tardes de Telecinco y ocupando un nuevo lugar en la parrilla del canal: "Que Dios reparta suerte". Tras eso, la presentadora aclara sobre este cambio: "Me lo ha pedido la cadena".

"Le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que es justo devolver un poco de todo lo que me ha dado", finaliza Ana Rosa sobre la noticia.