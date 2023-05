Diego Pérez ha sido el último expulsado definitivo de ‘Supervivientes’. El concursante se quedó a las puertas de la unificación y ha tenido que abandonar las playas de Honduras. Está convencido de que la razón que ha llevado a la audiencia a prescindir de él es que no se ha posicionado en el conflicto entre Asraf y Yaiza. “Sé que a la gente no le gustaba el hecho de que no me mojara con el tema de la movida de Asraf y Yaiza, pero soy muy leal con mis amigos. En este caso era la pareja de Ginés y no puedo meterme ahí. Lo siento mucho por la gente a la que no le haya gustado el detalle, pero yo soy así, no soy un billete de 500 y no puedo contentar a todo el mundo”, ha explicado.

A pesar de todo, el ex de 'La isla de las tentaciones' asegura que se va del reality "con la cabeza bien alta": "Me lo he pasado genial. He llorado, he reído, he pescado, he ganado líderes… No puedo estar más contento. Y ahora ¡a comer!". Diego se ha mostrado muy satisfecho del concurso que ha hecho, a pesar de la decisión de la audiencia: "Jamás me he arrepentido de nada. Lo hecho, hecho está. Lo hice porque lo sentí así, aunque sepa que es un error y que por eso me voy fuera. Igual podría haber llegado muy lejos, pero no me arrepiento. A lo hecho, pecho". Pero hoy, vuelve el reality. El programa celebra una nueva ceremonia de salvación con Asraf Beno, Ginés Corregüela, Manuel Cortés y Jonan Wiergo como nominados. Además, el sexto expulsado definitivo, Diego Pérez, analiza su paso por el concurso. Más tarde, Pocholo Martínez-Bordiú, tío de Bosco Blach, visita el plató antes de viajar a Honduras para una nueva visita familiar. Paralelamente, los supervivientes disputan un juego de equilibrio en el que tienen que montar un puzle en altura. Finalmente, el espacio ofrece la última hora del concurso, con imágenes inéditas de los encuentros familiares de Jaime Nava con su hermana y de Artùr Dainese con su madre y con especial atención a la tensión generada por los repartos de comida y por algunas sospechas de robo de alimentos, entre muchas otras cosas. Presentado por Carlos Sobera y Laura Madrueño. Drástico cambio en Supervivientes: la inesperada decisión de Telecinco tras Sálvame Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. Ahora, son muchas las dudas que surgen con otros programa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Supervivientes? Pues, precisamente, todo lo contrario que con Sálvame. En una decisión histórica y gracias a los buenos datos que está cosechando el reality, la cadena ha decidido alargar la emisión del espacio unas semanas más, por lo que Supervivientes que se salven de la nominación, tendrán que seguir peleando unos días más de lo que ej un principio estaba previsto.