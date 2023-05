A Paz Padilla se le atragantó la cena. La andaluza estaba disfrutando en un restaurante indio con su equipo, en plena gira, cuando en medio de la mesa irrumpió irrumpieron dos cucarachas. "¡Vamonos ya!", gritó la humorista a los suyos, ante la grima que le daba el insecto.

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado.

Además de presentadora, Paz Padilla también ha trabajado como actriz, tanto en televisión como en el teatro. Así, logró éxito con "¡Ala..Dina! y "Mis adorables vecinos", mientras que últimamente se la había visto en "La que se avecina", donde interpreta el personaje de Chusa.

Paz Padilla tambiñen desarrolla una carrera como influencer en sus redes sociales, donde realiza diferntes rpmociones de marcas conocidas. "Ya sabéis que intento escaparme a mi Cádiz todo lo que puedo pero el ritmo de trabajo a veces no me lo permite. Y cuando pasa ese tiempo de no poder ir me siento realmente tranquila y segura gracias a @securitasdirect . Puedo ver en directo mi casa de Cádiz para tenerlo todo controlado #MiHogarSeguro".

"Todo muy bonito Paz, tú Cádiz , tu casa, todo muy bien cuidado .. y esa publicidad encubierta también! Eres lista", le comentaba un usuario.

Paz Padilla progresa adecuadamente. Pese a que hace unas semanas la gaditana afrontaba un bache, coincidiendo con la cancelación de "Déjate querer" y con su operación de cuerdas vocales, ahora todo parece irle mucho mejor. Al menos eso es lo que desprende a través de sus redes sociales, donde habitualmente comparte su día a día. Hoy, precisamente, ha hablando abiertamente sobre cómo está siendo su recuperación tras la intervención quirúrgica.

Los últimos meses, al menos en cuanto a lo laboral, han sido un tanto convulsos para Paz Padilla. El año pasado fue despedida de "Sálvame" tras los malos resultados de audiencia del programa y después de que hiciese unas controvertidas declaraciones sobre la efectividad de las vacunas contra el covid.

Tras unos meses alejada del "prime time" de la pequeña pantalla, Telecinco volvió a confiar en ella este invierno dándole "Déjate querer", un "talk-show" en el que famosos y anónimos se reencontraban con seres queridos.

Si bien, la ilusión que desprendía Paz Padilla con el nuevo proyecto no se contagió a la audiencia. "Déjate querer" no cosechó buenos datos de audiencia, y solo unas semanas después de su estreno Telecinco anunció su cancelación.

Casi coincidiendo con el fin de las emisiones del programa, que se emitía en "prime time" los sábados, Paz Padilla anunció que se sometía a una operación quirúrgica de las cuerdas vocales. Esta intervención le obligó a frenar su gira de "El humor de mi vida".

Precisamente, esta semana ha regresado a las tablas, ya plenamente recuperada de su paso por el quirófano. Y sobre ello ha hablado a través de las redes sociales. "Una cosa muy importante que yo no sabía, y es que la voz es una de las partes que más está relacionada con la parte emocional. Una de las cosas que me dijo Pablo (su médico) cuando me estaba recuperando era: 'Por favor, no llores'. Si lloras vas a forzar las cuerdas vocales y puedes perjudicarte", afirmó la polifacética artista.