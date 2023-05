Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Concretamente, la última emisión será el día 16. Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas. El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas. Sin embargo, su éxito no ha sido suficiente y la nueva dirección de la cadena ha decidido fulminar el programa. Así que habrá que esperar cuáles son los planes que Telecinco tiene para su presentador, Jorge Javier Vázquez, que hace unos días aseguraba que tiene contrato para dos años más con la cadena. Está por ver cómo ha sentado esta decisión, no solo a Jorge Javier, si no al resto de colaboradores del programa y a la propia productora, La Fábrica de la Tele, que hace unos días auguraba un largo recorrido para su programa estrella. Así que ya saben, el último Sálvame, el 16 de junio

Y ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué va a ser de los colaboradores del programa? Alonso Caparrós, en una entrevista en exclusiva para Telecinco Outdoor, ha confesado que ya está poniendo en marcha dos proyectos totalmente inesperados y alejados de la televisión que siempre le han hecho ilusión, pero no tenía tiempo de dedicarse a ellos. "Quiero aprender apicultura", cuenta el presentador, que ya tiene el traje y está empapándose de las labores necesarias para criar abejas. Es el trabajo que más ilusión le hace, pero también tiene en mente una empresa de reformas. Ahora, es Carmen Borrego la que nos ha sorprendido con sus variopintos planes de futuro.

La hija de María Teresa Campos se ha sincerado con Telecinco.es acerca de su plan: "Voy a abrir un asador de pollos". Además, contará, dice, con el apoyo de Belén Esteban, que ya es dueña de una empresa de productos alimenticios. Incluso ya ha pensado cómo se llamará el negocio: "Hasta luego, Maricarmen", en referencia a su propio nombre. Una idea en la que tiene todas las esperanzas puestas y espera que la ayude a mantenerse económicamente.