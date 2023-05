First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y, en más de una ocasión, hacen confesiones de lo más sorprendentes. Arturo es una persona a la que siempre le ha gustado gustar “soy aseado, presumido, discreto y epatante a la vez”. En el amor está divorciado y luego ha tenido una pareja larga “la pasión se acaba, todo tiene principio y fin”. Es un soltero que se define como “autoconflictivo, peculiar, meticuloso, soy difícil de convencer, de convivir…” y busca a una mujer “sencilla y elegante”, y es que tiene claro que lo más bonito de estar enamorado es que ”se te pone cara de tonto”.

Paquita, su cita, lleva 10 años soltera y ahora ha empezado a salir a bailar, pero no encuentra al hombre adecuado. Está buscando una relación cerrada “yo no comparto nada y cuernos ya he llevado”. Al ver a Arturo ha sentido que era un hombre que estaba bien, era guapo, vestía de sport y sobre todo, estaba aseado. Sin embargo, él no ha sentido tan buena sensación “me gustan las mujeres más jóvenes, más rellenitas, me gusta mucho la Marilyn Monroe.

A la soltera le ha parecido que Arturo era un hombre estupendo para ella y ha comenzado a conocerle con muchísimas ganas. Él le ha contado que está jubilado, que tiene dos hijos y dos nietos, y que le gusta pasear por la ciudad, el mar, montar en bici, compartir con sus amigos y la música. Ella es una jubilada ocupada, que no para de hacer actividades y no ha dudado en contárselo todo con mucha ilusión, eso sí, a él no le gusta bailar, y ella no para.

Arturo ha querido saber cómo le había ido a Paquita en el amor y ella le ha contado que su matrimonio terminó como el rosario de la aurora. Ambos han estado de acuerdo en que el amor es efímero y que a su edad lo que tiene que hacer es disfrutar todo lo que puedan. El sexo no está entre las prioridades del soltero, pero ha querido saber qué pensaba su cita. Paquita le ha soltado un “ni me acuerdo” y le ha contado que había tenido una educación muy religiosa “todo era pecado” y que hasta que no se separó no empezó a disfrutar libremente. “Pensabas que con un beso te quedabas embarazada”, declaraba en tono de broma.