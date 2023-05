Sara Carbonero ha vivido este martes un día muy especial. La marca de ropa que posee con Isabel Jiménez, 'Slowlove', ha celebrado un evento único de la mano de Cadena Dial en la terraza del exclusivo Universal Music hotel de Madrid y, como no podía ser de otro modo tratándose de un evento en el que la moda y la música se dan la mano, Nacho Taboada ha sido uno de los asistentes a la fiesta.

Y es que a pesar de que prefieren mantener su relación alejada de los focos y sus apariciones públicas son escasísimas, su historia de amor atraviesa por su momento más dulce y acaban de celebrar su primer aniversario como pareja.

Lo que comenzó como un incipiente 'affaire' que se fraguó en una discoteca de la capital en abril de 2022 se ha convertido en un noviazgo más que afianzado y, a pesar de que todavía no comparten casa -ya que Sara prefiere ir 'pasito a pasito' principalmente por sus hijos Martín y Lucas, de 9 y 6 años- lo suyo va tan en serio que cada vez se comportan con más naturalidad ante las cámaras.

Sin embargo, continúan sin regalarnos su primer y esperadísimo posado como pareja y ambos llegaron al evento por separado. La periodista, radiante con un conjunto de pantalón y top largo con escote halter con un favorecedor estampado floral en marrón y blanco, hacía su aparición con su íntima amiga y socia Isabel Jiménez, evitando pasar por el photocall. Idéntica actitud a la de Nacho, que minutos después respondía con una sonrisa tímida a las preguntas sobre su relación.

Después de varias horas disfrutando de la fiesta, la pareja abandonaba el lugar cada uno por su lado. En primer lugar el cantante de 'Colectivo Panamera', que se encargaba de ir a por el coche de Sara a un parquing cercano y confesaba, visiblemente incómodo con las preguntas sobre su historia de amor con la manchega, que todo va "muy bien". "Lo agradezco pero, de verdad, que no* voy a hacer ninguna declaración. Ya sabéis que me gusta ser discreto con esto y no me gusta hacer* ¿Vale? Os lo agradezco" añadía haciendo gala una vez más de su discreción.

Poco después veíamos a Sara saliendo del hotel con Isabel Jiménez para reunirse con su novio y abandonar juntos el lugar rumbo, probablemente, a su casa. Sin ocultar el gran momento que está viviendo al lado de Nacho, la periodista confesó con una sonrisa que su relación va "muy bien", haciendo un balance más que positivo de su primer año de amor: "Todo bien, todo fenomenal, pero ya sabéis que no* sabéis que no os voy a decir mucho más, que todo bien".

Ha sido Isabel la que, divertida y espontánea, ha tomado la palabra por su amiga para responder a la pregunta de si se plantea dar un paso más con el músico e irse a vivir juntos o incluso pasar por el altar: "En la tienda, un paso más en la tienda" ha bromeado la presentadora de Informativos Telecinco mirando con complicidad a Sara.