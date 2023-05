Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. Jaime Nava y Adara Molinero apenas han convivido. Nada más comenzar el reality, el superviviente fue eliminado y trasladado a la Playa de los Olvidados. Sin embargo, tan solo dos días de la unificación, las chispas han saltado entre los concursantes. Todo comenzaba durante una prueba en la que Raquel Arias ha tenido que nombrar a la peor superviviente.

"No es que sea mala superviviente, es que aquí, hay muchas tareas que hacer, pescar, ir a por leña, hacer fuego…Aquí hay gente que va a su bola, pero sabe las tareas que tiene que hacer. Yo la persona a la que no he visto hacer esas tareas desde la unificación es Adara", ha explicado la modelo. "¡Qué poca vergüenza!", ha estallado Adara. "Bueno, bueno, no hace falta faltar el respeto a nadie", le ha frenado Jaime Nava. "Yo no estoy faltando el respeto a nadie así que no te columpies. Eres un sobreactuado, para mí sí, es tener poca vergüenza. ¿Pasa algo?", se defendía la participante. "¿Yo sobreactuado? Tú que eres la reina de los realities", brotaba el deportista.

"¿Y tú que quieres ser actor?", respondía ella. "Lo soy", aseguraba él. "Claro que eres actor, pero hijo lo haces tan mal, practica un poquito", gritaba la exconcursante de 'Secret Story'. "Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso. Para mí sí es una sinvergüenza. ¿Qué problema hay? Le llevo cocinando todos los días":

Adara decidía no entrar al trapo y zanjaba la discusión: "Si de aquí a que me vaya me van a decir de todo, que soy una mala superviviente…así que mientras tanto seguiré haciendo el imbécil y haciendo mis tareas", decía. "Aquí cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y sentirse bien consigo mismo, que cada uno hacéis vuestro concurso", le recordaba Laura Madrueño