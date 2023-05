El arranque de la tercera temporada de Mask Singer en Antena 3 no pudo ser más icónico. Sobre todo porque el programa, que fue todo un éxito de audiencia, tuvo algunos guiños muy especiales, como el que hicieron al mítico programa Qué Apostamos que presentaba Ana Obregón, actualmente en Mask Singer, y Ramón García. Un guiño que hizo a la Obregón asegurar que "soy la presentadora más limpia de la tele".

Alienígenas, Arlequín, Banderilla, Caballito de mar, Cupcake, Esqueleto, Faraona, Gnomo, Gorila, Matrioska, Sirena y Tigre son las 12 máscaras de esta nueva edición del programa, que cuenta con dos nuevas investigadoras como son Mónica Naranjo y Ana Obregón, que ha enviado un vídeo ante su ausencia por la maternidad de su nieta: "Uno de los programas mas espectaculares de la televisión. Ha sido un honor ser investigadora creo que no lo he hecho tan mal".

"Me lo he pasado como una niña. Cómo han llegado a despistarnos", aseguró Mónica Naranjo en la rueda de prensa, realizando un elogio al programa: "Es necesario programas con los que te vayas a cama sorprendido. Hace falta más programas así". Por su parte, 'Mask Singer: Adivina quién canta' seguirá contando con Javi Calvo y Javi Ambrossi dentro del equipo de investigadores de esta tercera temporada. "El programa me hace volver a mi yo más pequeño", afirmó Calvo en esta presentación ante los medios.

"Hemos implementado las novedades de Estados Unidos. En cada programa saldrán dos tras dos truelos. En el cuatro y en el cinco entran dos nuevas máscaras", afirmó Nathalie García, CEO de Fremantle y productora ejecutiva del programa, revelando la función del 'delatador', una de las novedades que se incorpora al espacio: "Ha delatado la competitividad de los investigadores. Es un añadido que genera mucha vida en el plató". "El delatador pone el plató patas arriba y rompe la mecánica habitual", asegura Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia.

Final

Pero nadie se esperaba que el programa tuviese un guiño tan especial como el que hizo al final. Y es que los investigadores se enfrentan ahora a un castigo si utilizan mal el revelador, y este castigo fue la ducha, el mismo que se utilizaba en Qué Apostamos y bajo la que Ana Obregón estuvo en un montón de programas. Y lo mismo ocurrió en Mask Singer, donde la presentadora también acabó mojada junto a los Javis. Un momento que la propia Obregón compartió en sus redes sociales asegurando que "soy la presentadora más limpia de la tele".