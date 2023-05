Que a Frank Cuesta no le gusta morderse la lengua se sabe desde que se volvió famoso con sus primeras apariciones en televisión (Frank de la Jungla o Wild Frank) dando a conocer fauna salvaje con su peculiar estilo. Y quizás su necesidad de expresarse sin encorsetamiento alguno le hizo acabar fuera del circuito televisivo generalista para entrar en la búsqueda de formatos alternativos, con una gran actividad en las redes sociales.

Precisamente es esta actividad en las redes sociales, que se ha intensificado, la que ha agudizado su tendencia a no morderse la lengua. Y es que el famoso herpetólogo, que tiene en Tailandia un santuario para acoger a animales rescatados, especialmente de las garras del tráfico y mercadeo ilegal, ha decidido decir "basta". Tras sufrir, especialmente en Twitter, el asedio de muchos haters, Frank Cuesta ha activado la estrategia de no solo no pasar de ellos sino de responderles sin cortapisa alguna.

Es en este punto que ha explotado con un vídeo, muy aplaudido por sus seguidores y otros, en el que Frank Cuesta muestra su hartazgo y no duda en pasar al ataque contra aquellos que le han criticado con dudosas formas. Especialmente, contra un sector que tiene un denominador común: usan en sus perfiles el emoticono de un triangulito rojo, asociado a los sectores ideológicos situados más a la izquierda.

El vídeo de la explosión atómica de Frank Cuesta

"Durante más de un año he recibido un acoso brutal, con insultos repetidos", recuerda Frank Cuesta (conocido antaño como Frank de la Junga) citando a algunos usuarios de Twitter en concreto como ejemplo. Habla de "campañas de difamación" o "deseos de que me colgasen en una plaza pública", así como "una campaña de acoso directa diciendo que me acosasen hasta donde pudiesen".

"Lo he estado aguantando durante más de un año: ataques a mí, a mi familia, a la fuente de financiación de mi santuario...", afirma el experto leonés en reptiles y defensor de la fauna salvaje.

A partir de ahí, se produce su explosión atómica: "Al final del día, hay que empezar a daros hostias por todos los lados, a todos los del triangulito rojo y a todos los mierdas de internet. Y se os está empezando a dar, a devolver".

Y prosigue: "Estáis acostumbrados a hacer lo que queréis: campañas, difamar, insultar... Y en cuanto se les hace un poquititito de acoso, cierran sus redes sociales porque se sienten súper súper súper deprimidos. Esto se acaba porque sois unos mierdas, muchos viviendo de subvenciones y de paguitillas". Frank Cuesta no se corta un pelo en su vídeo: "Acostumbraros porque vienen tiempos duros para vosotros, para todos, pero para vosotros más porque se os acaba el cuento. No valéis ni la mierda que cagáis, y dentro de muy poco ni eso".