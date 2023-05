La trayectoria profesional de Risto Mejide ha estado plagada de luces y sombras. El presentador se hizo conocido mediáticamente por su dureza y exigencias como jurado en concursos como ‘Tú Sí Que Vales’ u ‘Operación Triunfo’, donde arremetía duramente contra los participantes. Muchos de los concursantes que pasaron por su mesa aquellos años aun recuerdan con cierto reparo aquellas declaraciones. El cantante fue preguntado por cómo asumió las críticas de Risto Mejide durante las galas: Pablo López, segundo en su edición de ‘OT’, tuvo que hacer frente en su momento a las durísimas críticas de Risto: “Lo duro era conectar con: ‘ostia, ¿será verdad esto que me está diciendo?’. Ahí lo tienes plantado y de ahí no se va nunca. Nunca he visto un pensamiento rebotar tanto como aquellos días, en general, no solo con el tema del jurado”.

Pasados los años el presentador parece haber relajado su carácter. Pasó a dirigir formatos propios como ‘Viajando con Chester’ o ‘Todo es mentira’ en Cuatro. No obstante, si estos últimos meses ha acaparado titulares no ha sido precisamente por protagonizar algún momento profesional destacable, sino por su separación de la creadora de contenido Laura Escanes, con la que tiene una hija. En medio del revuelo, Risto ha seguido trabajando en sus proyectos personales y hace poco publicó un libro llamado ‘Dieciséis Notas’, que fue sometido a muchas críticas en redes sociales’. Hace unas semanas, como parte de ‘Viajando con Chester’, el presentador compartió sofá con una vieja conocida. Esther Aranda pasó por la academia de Operación Triunfo en el año 2008, época en la que Risto aún era jurado. Allí se sometió a los duros comentarios del presentador y, tiempo después de salir de la academia y construir los cimientos de una carrera musical, decidió seguir con su vida en privado. Aun así, la exconcursante ha realizado alguna que otra aparición pública de manera esporádica. Una de las últimas fue la charla que mantuvo con Risto, donde el exjurado de ‘OT’ quiso disculparse: “Este Risto que ves no es el mismo que hace quince años, pero gracias a él está este Risto aquí. Quiero decirte con todas las letras que lo siento mucho, lo siento de verdad, ojalá no hubieras tenido que pasar por eso.”. Aranda respondió que ella en el fondo “no le guarda rencor. Te tengo mucho cariño.”.