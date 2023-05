Shalkira ya ha sacado nuevo tema, "Acróstico", una balada dedicada a sus hijos, pero en la que sigue lanzándole dardos al que fuera su pareja, Gerard Piqué. En esta ocasión no son tan hirientes como en la canción que hizo junto a Bizarrap, pero seguro que han llegado al corazoncito del exfutbolista.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantante, compositora, bailarina y empresaria colombiana nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Comenzó su carrera artística a los 13 años y ha sido considerada una de las artistas latinas más influyentes y exitosas de todos los tiempos.

Shakira es conocida por su estilo único de fusión de pop, rock y música latina, y ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio a lo largo de su carrera. Algunos de sus álbumes más populares incluyen "Pies Descalzos" (1995), "Dónde Están los Ladrones?" (1998), "Laundry Service" (2001), "Fijación Oral, Vol. 1" (2005) y "Sale el Sol" (2010).

Además de su carrera musical exitosa, Shakira es también conocida por su compromiso social y filantrópico. En 1997, fundó la Fundación Pies Descalzos, que brinda educación y apoyo a niños desplazados por la violencia en Colombia. En 2002, se unió al grupo de artistas "Artistas por América Latina" para apoyar la lucha contra la pobreza y la injusticia en la región.

Shakira también ha sido una defensora activa de los derechos de los niños y ha trabajado con varias organizaciones internacionales, incluyendo UNICEF y la FIFA, para promover la educación y el bienestar de los niños en todo el mundo. En 2010, fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, y ha continuado trabajando con la organización en los años siguientes para apoyar a los niños más vulnerables.

En cuanto a su vida personal, Shakira ha estado en una relación con el futbolista Gerard Piqué desde 2011, y juntos tienen dos hijos. A pesar de su éxito y fama, Shakira se mantiene humilde y centrada en su música y en su trabajo filantrópico, y ha sido reconocida con numerosos premios y honores a lo largo de su carrera.

Éxito

Y ahora Shakira vuelve a la carga con un tema no tan bailable como los anteriores, pero que seguro que será un éxito. "Acróstico" está dedicado a sus hijos, pero también guarda dardos para su expareja como "Y aunque la vida me tratara así / Voy a ser fuerte solo para ti", "Quererte / Sirve de anestesia al dolor", "Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla" o "Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas".

Aquí el vídeo con la letra de la canción.

En este sentido, cada uno puede sacar sus propias conclusiones.