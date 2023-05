Blanca Paloma está lista para el día clave: la gran final de Eurovisión 2023. Más de 3 meses después de ganar el Benidorm Fest y tras casi 10 días de una agenda cargada de ensayos, entrevistas y diversos compromisos, la cantante representará a España en el escenario del Liverpool Arena con 'Eaea', actuación que cuenta con algunos cambios respecto al número con el que venció en el certamen de TVE. YOTELE habla con Blanca Paloma sobre esta cuenta atrás para su actuación definitiva en Liverpool, entre otros muchos temas.

Hoy será un día muy especial. Vamos a vivir una catarsis en Europa con tu actuación. ¿Cómo te encuentras?

Con muchas ganas. Cada vez que no me subo al escenario lo echaba de menos. Quiero volver para seguir sintiendo que es real. Me imaginaba que iba a estar rodeada por buenos profesionales y que nos lo iban a poner todo muy fácil en este gran evento, pero hasta que no lo comprueba. Solo me falta verme delante allí delante toda la audiencia ese día y será una alegría inmensa. Tengo muchas ganas de compartir. Con ilusión.

¿Hay más nervios o más seguridad al ser una actuación que estaba cerrada desde hace mucho tiempo?

Cero nervios. La actuación estaba cerrada desde el Benidorm Fest. Ya estábamos contentos con la actuación. De hecho, el escenario del Benidorm Fest nos permitió llegar a una excelencia que creo incluso que los equipos de Eurovisión se la han visto y deseado para llegar para cumplir las expectativas.

Así que cero nervios, lo que tengo es ganas de vivir esta experiencia porque creo que es una oportunidad única al estar delante de mucha gente. A lo mejor no me vuelve a pasar en la vida y esto se pasa muy rápido. Se ha acercado el día y cuando me he dado cuenta se ha pasado. Estoy aprovechando el momento y cada aprendizaje porque cada día es una aventura.

A colación de tu respuesta, la polémica adaptación del plano cenital que tenías en tu actuación del Benidorm Fest tras el primer estribillo…

Me encanta. Siempre tiene que haber un eurodrama. Sería muy raro que todo fuera demasiado fácil con ‘Ea ea’. Bueno, es una pequeña diferencia, pero hay pequeñas sorpresas en la realización que hay que estar abiertos a abrazarlas porque creo que comparar lo que fue el Benidorm Fest con lo que se verá en Eurovisión no tiene sentido. Son dos contextos. Benidorm Fest fue un éxito y Eurovisión, conforme ya he visto la realización, es un éxito. Hemos podido tener todas las cositas que queríamos y estamos muy contentos. Que la gente se abra y se deje sorprender.

Entonces, estáis contentos, ¿no?

Por supuesto. Nosotros lo hemos todo, lo sabéis. En todo este camino. No solo en Eurovisión, sino en cada preparty a la que íbamos. No nos quedamos con nada en el tintero porque nuestra propuesta tiene una identidad y un concepto que hemos querido respetar. Cuando tú añades o quieres que la propuesta sea más grande, quizás lo que estás haciendo es sacarla de su concepto original, estropeando un hallazgo, que es muy difícil conseguirlo. Te lo digo porque creo que lo que hemos hecho es algo muy complicado. Que todo el equipo estamos muy satisfechos es porque hay mucho trabajo detrás y porque, bueno, se nos ha iluminado la inspiración con referentes artístico y emocionales que ya sabéis. No viene de la nada. Hay homenajes a Carlos Saura, a las artes plásticas, que sabes que vengo de la escenografía. Me lo he pasado pipa en esta candidatura.

Cuando te vi en la primera rueda de prensa del Benidorm Fest 2023, sin conocer la canción, te dije que tenía un palpito. En Benidorm se cumplió. El sábado, ¿te ves ganando Eurovisión?

Claro que sí. Hay que visualizarlo. A un concurso no se va a participar. Eso es de cobardes. Hay que ir a ganar. (Risas). Vamos a visualizarlo, pero también estamos preparados para lo que tenga que pasar. Yo ya me siento ganadora por poder hacer lo que me gusta, y hacerlo como me gusta y rodeada de la gente que me está rodeando y apoyando muchísimo.

Si no ganases, ¿quién te gustaría que lo hiciera?

Hay mucho talento. Loreen y Käärijä están encabezando las apuestas. Creo que son dos personas con mucho carisma que pueden lanzar un mensaje muy positivo al mundo. Loreen con su voz espiritual y su actuación incuestionable. Creo que nos recuerda lo importante que es estar conectados con uno mismo y con los demás.

Käärija tiene una personalidad extrovertida y salvaje. Él nos recuerda que hay que sentirse libre para ser cómo quiera ser y sin ningún prejuicio. Creo que son valores super necesario para el mundo en este momento. ’Eaea’ también todos esos valores de unión, de compartir, de amor, de empoderamiento, de energía femenino…

Si ganas este sábado, ¿has hecho alguna promesa? ¿Qué es lo primero que harás?

Cuando vuelva a mi casa, me pondré el pijama, regaré mis plantas y llamaré a mi familia para decirle que voy corriendo a casa.

¿Dónde pondrás el trofeo si ganas?

En el pequeño altar que le hemos hecho a la yaya Carmen con su camiseta. Ya tiene el micrófono de bronce y solo le falta el de cristal.