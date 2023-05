Ya se han convertido en algo clásico los anuncios acerca de nuevos giros de acontecimientos entre los participantes de La Isla de las Tentaciones y es que no todo lo que se muestra en las redes sociales es así por completo. Lucía Sánchez fue conocida por acudir a la tercera edición del junto a su pareja en aquel momento, Manuel, con el que rompió durante el programa. No quedó ahí la cosa; la exconcursante acabó viviendo una historia de amor fuera del programa con uno de los tentadores, Lobo.

El reality supo tocar la tecla indicada para convertirse en un fenómeno de masas que todo el mundo quería ver emitido. Después del éxito de sus primeras ediciones, salió La Última Tentación, un junte de parejas, ex parejas, nuevos amores y antiguos tentadores de las tres primeras temporadas. En este también participó Lucía que acudió junto a Lobo, aunque en la casa también estuvo Manuel, que acabó forjando una amistad inconcebible con su expareja y tomó el papel de bueno mientras el público odiaba a Isaac, que fue infiel a Lucía en el programa. La pareja rompió, pero unos meses después anunciaron en directo que volvían a estar juntos.

Sin embargo, unos meses después Lucía anunciaba su embarazo por redes a través de su canal de mtmad. El hijo que esperaba era de Isaac, pero ellos dos ya no estaban juntos. Las aguas parecían haberse calmado hasta que Lobo publicó un vídeo en su cuenta de Tik Tok donde aparecía bailando sevillanas junto a su exnovia. Poco antes había confirmado que estaban teniendo algo, aunque no corroboró que se tratara de noviazgo de nuevo. Han pasado unas semanas de aquel vídeo y la relación ha vuelto a saltar por los aires. Lo confirmó Isaac durante un directo de Instagram y lo ha vuelto a corroborar Lucía durante su participación en ‘La Isla de las Tentaciones After Show’. Su contestación fue tajante: “Soy soltera, solterísima. Desde que tuve a la niña no me quiero meter en esos jaleos. Yo respeto a toda la familia, como familia de mi hija que es.”.

Con respecto a los rumores de un regreso, Lucía quiso dejar claro que no había pasado: “Nos llevamos muy bien toda la familia, está todo perfecto con la niña, pero no hay pareja”. La participante no ha querido cerrarse a un posible regreso porque “muchas veces he dicho que ya no” y confirma que esta vez no ha pasado nada “grave” para que se haya producido ese distanciamiento.